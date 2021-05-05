В седьмом, заключительном матче предварительного раунда чемпионата мира по хоккею 2021 года сборная России сыграет с Белоруссией. Встреча на турнире в столице Латвии Риге пройдет во вторник, 1 июня.

Начало матча Россия — Белоруссия назначено на 21.15 (время московское). Россияне выступают в группе B, ее матчи проводятся на ледовом стадионе в Олимпийском спортивном центре.

Все матчи сборной России на чемпионате мира-2021 покажет Первый канал. Трансляции доступны на сайте телекомпании.

Из-за санкций ВАДА сборная России выступит на ЧМ-2021 под названием Команда ОКР (Олимпийского комитета России).

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