Россия — Белоруссия: дата и время начала, где смотреть матч ЧМ-2021 по хоккею
23:15
В седьмом, заключительном матче предварительного раунда чемпионата мира по хоккею 2021 года сборная России сыграет с Белоруссией. Встреча на турнире в столице Латвии Риге пройдет во вторник, 1 июня.
Начало матча Россия — Белоруссия назначено на 21.15 (время московское). Россияне выступают в группе B, ее матчи проводятся на ледовом стадионе в Олимпийском спортивном центре.
Все матчи сборной России на чемпионате мира-2021 покажет Первый канал. Трансляции доступны на сайте телекомпании.
Из-за санкций ВАДА сборная России выступит на ЧМ-2021 под названием Команда ОКР (Олимпийского комитета России).
Чемпионат мира по хоккею 2021 — большой гид по турниру: календарь матчей, расписание игр сборной России, где смотреть трансляции
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