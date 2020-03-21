ИИХФ прокомментировала ситуацию с возвратом билетов на ЧМ-2020

Пресс-служба Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) сообщает, что в ближайшее время появится информация о возврате денежных средств болельщикам, которые приобрели билеты на чемпионат мира-2020 в Швейцарии. Турнир должен был пройти с 8 по 24 мая.

Ранее стало известно, что ЧМ-2020 отменен из-за эпидемии коронавируса.

«Оргкомитет просит все заинтересованные стороны проявить терпение, и предоставит информацию о следующих шагах в ближайшее время», — говорится на официальном сайте ИИХФ.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 278 136 человек. Умерших — 11 570, выздоровевших — 89 259. В России на данный момент подтверждено 306 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, Иран, Германия, США.

Чемпионат мира-2020 по хоккею отменен из-за коронавируса

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