Чемпионат мира
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Группа A
|и
|в
|п
|+/-
|очки
|1.
|Белоруссия
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|0
|0
|0-0
|0
|2.
|Великобритания
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|0
|0
|0-0
|0
|3.
|Германия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4.
|Дания
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.
|Канада
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6.
|Словакия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7.
|Чехия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8.
|Швеция
|0
|0
|0
|0-0
|0
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Группа B
|и
|в
|п
|+/-
|очки
|1.
|Италия
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|0
|0
|0-0
|0
|2.
|Казахстан
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|0
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|0-0
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|3.
|Латвия
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|0
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|0-0
|0
|4.
|Норвегия
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|0
|0
|0-0
|0
|5.
|Россия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6.
|США
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7.
|Финляндия
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|0-0
|0
|8.
|Швейцария
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|0
|0-0
|0
Чемпионат мира-2020 по хоккею отменен из-за коронавируса
Чемпионат мира-2020 по хоккею отменен из-за коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ). Турнир должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая.
Совет федерации принял такое решение в связи с распространением вируса COVID-19 по всему миру.
17 марта РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ объявили о приостановке своих сезонов до 10 апреля. Ранее также были приостановлены матчи в НХЛ.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 278 136 человек. Умерших — 11 570, выздоровевших — 89 259. В России на данный момент подтверждено 306 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, Иран, Германия, США.
Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется
Какие соревнования отменили из-за коронавируса. Список пополняется