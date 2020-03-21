Чемпионат мира-2020 по хоккею отменен из-за коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ). Турнир должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая.

Совет федерации принял такое решение в связи с распространением вируса COVID-19 по всему миру.

17 марта РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ объявили о приостановке своих сезонов до 10 апреля. Ранее также были приостановлены матчи в НХЛ.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 278 136 человек. Умерших — 11 570, выздоровевших — 89 259. В России на данный момент подтверждено 306 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, Иран, Германия, США.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется

Какие соревнования отменили из-за коронавируса. Список пополняется