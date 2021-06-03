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Брагин: «Не мне решать, повезу ли я команду в Пекин»

23:23
Cборная России и тренерский штаб. Фото Reuters
Cборная России и тренерский штаб. Фото Reuters
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Главный тренер сборной России Валерий Брагин подвел итоги матча со сборной Канады (1:2 ОТ).

— Перед игрой мы сказали ребятам, что нужно играть активно, быстро, агрессивно. Такие матчи бывают. Противник сыграл от обороны и без провалов — мы не смогли взломать сборную Канады. Канадцы есть канадцы. Они всегда играют неплохо. Неэтично сравнивать их составы. Может быть, мы не так ярко сыграли. По самоотдаче ни к кому претензий нет — все работали и хотели выиграть.

Нужно было более агрессивно играть под воротами противника. У нас было несколько хороших отскоков, которые нужно было идти и добивать. В таких матчах важно забивать. Результат — неудовлетворительный. Я расстроен, ребята расстроены. Комментировать тут особо нечего. Были собраны лучшие игроки, но кто-то из них был травмированы. Тот же Григоренко сыграл с травмой, Толчинский был не совсем готов.

Не могу сказать ничего о том, повезу ли команду в Пекин — это не мне решать.

(Иван Богун)

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