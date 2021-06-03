Форвард сборной России Антон Слепышев прокомментировал поражение своей команды в матче 1/4 финала чемпионата мира со сборной Канады (1:2 ОТ)

«Конечно, мы расстроены, — сказал Слепышев в послематчевом флеш-интервью. — Мы думали только о победе. У нас хорошая команда. Мы отдали все силы. Один гол — это очень мало. Ребята бились до конца».

В полуфинале Канада сыграет со сборной США. Вторую пару 1/2 финала составили сборные Германии и Финляндии.