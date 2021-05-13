Григоренко присоединился к сборной России
15:33
Нападающий «Коламбуса» Михаил Григоренко присоединился к сборной России в Праге, где проходит заключительный этап Евротура, информирует пресс-служба национальной команды в Twitter.
Последний этап Евротура Чешские игры проходят с 12 по 15 мая.
Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.
В этом сезоне 26-летний Григоренко провел 32 матча, в которых набрал 12 (4+8) очков.
Нападающий Михаил Григоренко присоединился к национальной сборной#россиявмоемсердце pic.twitter.com/ijJ4Xou8Ud— Хоккей России (@russiahockey) May 13, 2021
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