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Григоренко присоединился к сборной России

15:33
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Нападающий «Коламбуса» Михаил Григоренко присоединился к сборной России в Праге, где проходит заключительный этап Евротура, информирует пресс-служба национальной команды в Twitter.

Последний этап Евротура Чешские игры проходят с 12 по 15 мая.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

В этом сезоне 26-летний Григоренко провел 32 матча, в которых набрал 12 (4+8) очков.

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею перед чемпионатом мира 2021: подготовка команды к турниру в Риге (Латвия), состав