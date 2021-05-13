Нападающий «Коламбуса» Михаил Григоренко присоединился к сборной России в Праге, где проходит заключительный этап Евротура, информирует пресс-служба национальной команды в Twitter.

Последний этап Евротура Чешские игры проходят с 12 по 15 мая.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

В этом сезоне 26-летний Григоренко провел 32 матча, в которых набрал 12 (4+8) очков.