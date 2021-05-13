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Сборная США назвала состав на чемпионат мира по хоккею

16:53
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Сборная США в Twitter назвала состав на чемпионат мира по хоккею 2021 года.

Вратари: Джейк Эттингер, Кэл Петерсен, Энтони Столарц.

Защитники: Адам Кленденинг, Зак Джонс, Мэтт Рой, Мэтт Теннисон, Мэтт Хелликсон, Коннор Макей, Райан Шеа, Крис Вайдман, Кристиан Воланин.

Нападающие: Джастин Абделькадер, Брайан Бойл, Джек Друри, Тревор Мооре, Кевин Руни, Мэтти Бенерс, Саша Хмелевски, Коннор Гарланд, Джейсон Робертсон, Тэйдж Томпсон, Колин Блэквелл, Райан Донато, Кевин Лабанк, Эрик Робинсон.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня. США сыграет в группе В вместе с Финляндией, Канадой, Германией, Латвией, Норвегией, Италией и Казахстаном.

 

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