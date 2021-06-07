Гол Манджапане в ворота России вошел в топ-10 моментов ЧМ-2021. Видео
17:35
Пресс-служба ИИХФ представила топ-10 моментов ЧМ-2021. В рейтинг вошла шайба форварда сборной Канада Эндрю Манджапане, заброшенная в четвертьфинале турнира против России (2:1 ОТ). На первом месте — победный гол Ника Пола в финальном матче с Финляндией (3:2, ОТ).
Манджапане был признан самым ценным игроком турнира. В финале канадцы обыграли сборную Финляндии (3:2 ОТ). Россияне дошли до 1/4 финала, где проиграли сборной Канады (1:2 ОТ).
Чемпионат мира проходил в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.
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Россия проиграла Канаде в четвертьфинале ЧМ-2021. Кто виноват?
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Материалы сюжета: Чемпионат мира по хоккею 2021: расписание и результаты матчей России и других игр в плей-офф — пары, обзоры
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