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Глава ФХБ высказался о назначении Вудкрофта главным тренером сборной Белоруссии

17:55
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Глава ФХБ Дмитрий Басков прокомментировал назначение Крэйга Вудкрофта главным тренером сборной Белоруссии.

«На сегодняшнем заседании исполкома мы подвели итоги сезона. Главным вопросом было подведение итогов выступления национальной сборной. Михаил Михайлович Захаров подал в отставку. Он мужественно признал выступление команды и работу тренерского штаба неудовлетворительной. Поэтому отставка принята.

Понимаю, что у нас остается очень мало времени для подготовки к олимпийской квалификации. Проанализировав ситуацию, проблему сроков, мы приняли решение, что, с учетом, в том числе, и эпидемиологической обстановки в стране, лучшим вариантом будет доверить работу с национальной сборной на этот период тренерскому штабу минского «Динамо» во главе с Крэйгом Вудкрофтом. Игроки сборной хорошо знакомы с его системой, понимают требования этого тренерского штаба. Плюс параллельно штаб «Динамо» будет проводить предсезонную подготовку к чемпионату КХЛ", — цитирует Баскова официальный сайт ФХБ.

Ранее должность главного тренера национальной команды покинул Михаил Захаров.

Напомним, с 26 по 29 августа белорусам предстоит побороться за единственную путевку на Олимпиаду с командами Словакии, Австрии и Польши. Турнир в квалификационной группе D примет Братислава.

Дополнительная информация:

https://hockey.by/news/sobytie/news143158.html

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