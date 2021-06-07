Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поздравил сборную Канады с победой на чемпионате мира по хоккею. В решающем матче канадцы переиграли Финляндию (3:2 ОТ).

«Безумно рад за канадцев! Пример для многих!

Проиграв три стартовых матча, еле-еле выйдя в 1/4 финала, выигрывают ЧМ. Никогда не сдавайтесь», — написал Ягудин в сторис Instagram.

Instagram Алексея Ягудина. Фото Instagram

Канадцы проиграли первые три матча предварительного этапа турнира, в том числе сборным Латвии и Германии, и вышли из группы только с четвертого места. В четвертьфинале сборная Канады со счетом 2:1 в овертайме переиграла россиян, а в полуфинале оказалась сильнее американцев (4:2).

Сборная Канады в 27-й раз стала чемпионом мира. Также 27 титулов в активе отечественных хоккеистов. 22 раза на мировых первенствах побеждала сборная СССР, пять раз — сборная России.