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Во время ЧМ по хоккею не было выявлено случаев заражения коронавирусом

6 июня 2021, 11:22

Все тесты на коронавирус участников чемпионата мира по хоккею в Риге, взятые во время турнира, были отрицательными. Об этом сообщил президент Латвийской хоккейной ассоциации Айгарс Калвитис.

Турнир стартовал 21 мая и завершится 6 июня.

«У нас не было случаев заражения коронавирусом во время чемпионата мира», — цитирует ТАСС Калвитис.

Калвитис отметил, что доволен организацией турнира.

«Турнир получился очень успешным, мы сумели достигнуть всех поставленных целей», — заявил он.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11581099

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