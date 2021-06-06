Во время ЧМ по хоккею не было выявлено случаев заражения коронавирусом
6 июня 2021, 11:22
Все тесты на коронавирус участников чемпионата мира по хоккею в Риге, взятые во время турнира, были отрицательными. Об этом сообщил президент Латвийской хоккейной ассоциации Айгарс Калвитис.
Турнир стартовал 21 мая и завершится 6 июня.
«У нас не было случаев заражения коронавирусом во время чемпионата мира», — цитирует ТАСС Калвитис.
Калвитис отметил, что доволен организацией турнира.
«Турнир получился очень успешным, мы сумели достигнуть всех поставленных целей», — заявил он.
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