Во время ЧМ по хоккею не было выявлено случаев заражения коронавирусом

Все тесты на коронавирус участников чемпионата мира по хоккею в Риге, взятые во время турнира, были отрицательными. Об этом сообщил президент Латвийской хоккейной ассоциации Айгарс Калвитис.

Турнир стартовал 21 мая и завершится 6 июня.

«У нас не было случаев заражения коронавирусом во время чемпионата мира», — цитирует ТАСС Калвитис.

Калвитис отметил, что доволен организацией турнира.

«Турнир получился очень успешным, мы сумели достигнуть всех поставленных целей», — заявил он.