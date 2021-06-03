Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Финляндия выиграла у Чехии и вышла в полуфинал ЧМ-2021 по хоккею

22:35
3 июня. Рига. Финляндия — Чехия — 1:0. Фото Reuters
3 июня. Рига. Финляндия — Чехия — 1:0. Фото Reuters
Теги:

3 июня сборная Финляндии одержала победу над Чехией (1:0) в матче 1/4 финала чемпионата мира-2021 по хоккею.

Единственный гол забил Йере Иннала во втором периоде матча.

Финляндия стала третьей полуфиналисткой турнира. Ранее в 1/2 финала вышли США, Германия и Канада.

ЧМ-2021 проходит в Риге (Латвия) и завершится 6 июня.

Хоккей

Чемпионат мира

1/4 финала

Финляндия — Чехия — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Иннала — 2 (Пакаринен, Контиола), 32:55 — 1:0.

Вратари: Олкинуора — Грубец (57:44).

Штраф: 12 — 2.

Броски: 24 (10+11+3) — 28 (8+9+11).

Судьи: Бруггеман, Гуэн.

3 июня. Рига. «Арена Рига».

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Читайте также

Россия не выигрывала у Канады 10 лет. Сейчас поражение станет катастрофой
«Баффало» выиграл драфт-лотерею НХЛ
Россия — Канада: все голы матча
Россия заснула. Это поражение от Канады — позор и катастрофа

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд