Финляндия выиграла у Чехии и вышла в полуфинал ЧМ-2021 по хоккею
22:35
3 июня сборная Финляндии одержала победу над Чехией (1:0) в матче 1/4 финала чемпионата мира-2021 по хоккею.
Единственный гол забил Йере Иннала во втором периоде матча.
Финляндия стала третьей полуфиналисткой турнира. Ранее в 1/2 финала вышли США, Германия и Канада.
ЧМ-2021 проходит в Риге (Латвия) и завершится 6 июня.
Хоккей
Чемпионат мира
1/4 финала
Финляндия — Чехия — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Иннала — 2 (Пакаринен, Контиола), 32:55 — 1:0.
Вратари: Олкинуора — Грубец (57:44).
Штраф: 12 — 2.
Броски: 24 (10+11+3) — 28 (8+9+11).
Судьи: Бруггеман, Гуэн.
3 июня. Рига. «Арена Рига».
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