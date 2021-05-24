Брагин установил антирекорд по самым ранним поражениям тренеров сборной России на ЧМ

Первое поражение на чемпионатах мира в должности главного тренера сборной России Валерий Брагин потерпел в третьем своем матче.

После побед над чехами и британцами команда под его руководством уступила Словакии (1:3). Никто из предшественников Брагина не терпел дебютное поражение так рано. По три встречи обходились без неудач Борис Михайлов, Владимир Юрзинов, Владимир Плющев и Илья Воробьев. Дольше всех (больше полного турнира) держались Олег Знарок (13 встреч) и Зинэтула Билялетдинов (14)

Самые ранние первые поражения тренеров со сборной России на чемпионатах мира:

Чемпионат дебюта Главный тренер Номер матча Соперник Баланс до поражения 2021 Валерий Брагин 3-й Словакия — 1:3 +2=0-0, шайбы 11-4 1993 Борис Михайлов 4-й Швеция — 2:5 +2=1-0, шайбы 12-4 1998 Владимир Юрзинов 4-й Швейцария — 2:4 +3=0-0, шайбы 21-15- 2003 Владимир Плющев 4-й Швеция — 2:4 +3=0-0, шайбы 14-5 2018 Илья Воробьев 4-й Чехия — 3:4 ОТ +3=0-0, шайбы 20-0 1997 Игорь Дмитриев 5-й Финляндия — 4:7 +3=1-0, шайбы 15-9 1999 Александр Якушев 5-й Швеция — 1:4 +2=2-0, шайбы 15-7 1996 Владимир Васильев 7-й Канада — 2:3 ОТ +6=0-0, шайбы 28-10 2005 Владимир Крикунов 8-й Канада — 3:4 Б +5=2-0, шайбы 21-13 2007 Вячеслав Быков 8-й Финляндия — 1:2 ОТ +7=0-0, шайбы 39-11 2014 Олег Знарок 13-й США — 2:4 +12=0-0, шайбы 53-15 2012 Зинэтула Билялетдинов 14-й Франция — 1:2 +13=0-0, шайбы 60-18

(Кирилл Бурдаков)