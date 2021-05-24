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Брагин установил антирекорд по самым ранним поражениям тренеров сборной России на ЧМ

19:20
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Первое поражение на чемпионатах мира в должности главного тренера сборной России Валерий Брагин потерпел в третьем своем матче.

После побед над чехами и британцами команда под его руководством уступила Словакии (1:3). Никто из предшественников Брагина не терпел дебютное поражение так рано. По три встречи обходились без неудач Борис Михайлов, Владимир Юрзинов, Владимир Плющев и Илья Воробьев. Дольше всех (больше полного турнира) держались Олег Знарок (13 встреч) и Зинэтула Билялетдинов (14)

Самые ранние первые поражения тренеров со сборной России на чемпионатах мира:

Чемпионат дебюта

Главный тренер

Номер матча

Соперник

Баланс до поражения

2021

Валерий Брагин

3-й

Словакия — 1:3

+2=0-0, шайбы 11-4

1993

Борис Михайлов

4-й

Швеция — 2:5

+2=1-0, шайбы 12-4

1998

Владимир Юрзинов

4-й

Швейцария — 2:4

+3=0-0, шайбы 21-15-

2003

Владимир Плющев

4-й

Швеция — 2:4

+3=0-0, шайбы 14-5

2018

Илья Воробьев

4-й

Чехия — 3:4 ОТ

+3=0-0, шайбы 20-0

1997

Игорь Дмитриев

5-й

Финляндия — 4:7

+3=1-0, шайбы 15-9

1999

Александр Якушев

5-й

Швеция — 1:4

+2=2-0, шайбы 15-7

1996

Владимир Васильев

7-й

Канада — 2:3 ОТ

+6=0-0, шайбы 28-10

2005

Владимир Крикунов

8-й

Канада — 3:4 Б

+5=2-0, шайбы 21-13

2007

Вячеслав Быков

8-й

Финляндия — 1:2 ОТ

+7=0-0, шайбы 39-11

2014

Олег Знарок

13-й

США — 2:4

+12=0-0, шайбы 53-15

2012

Зинэтула Билялетдинов

14-й

Франция — 1:2

+13=0-0, шайбы 60-18

(Кирилл Бурдаков)

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