Брагин установил антирекорд по самым ранним поражениям тренеров сборной России на ЧМ
Первое поражение на чемпионатах мира в должности главного тренера сборной России Валерий Брагин потерпел в третьем своем матче.
После побед над чехами и британцами команда под его руководством уступила Словакии (1:3). Никто из предшественников Брагина не терпел дебютное поражение так рано. По три встречи обходились без неудач Борис Михайлов, Владимир Юрзинов, Владимир Плющев и Илья Воробьев. Дольше всех (больше полного турнира) держались Олег Знарок (13 встреч) и Зинэтула Билялетдинов (14)
Самые ранние первые поражения тренеров со сборной России на чемпионатах мира:
|
Чемпионат дебюта
|
Главный тренер
|
Номер матча
|
Соперник
|
Баланс до поражения
|
2021
|
Валерий Брагин
|
3-й
|
Словакия — 1:3
|
+2=0-0, шайбы 11-4
|
1993
|
Борис Михайлов
|
4-й
|
Швеция — 2:5
|
+2=1-0, шайбы 12-4
|
1998
|
Владимир Юрзинов
|
4-й
|
Швейцария — 2:4
|
+3=0-0, шайбы 21-15-
|
2003
|
Владимир Плющев
|
4-й
|
Швеция — 2:4
|
+3=0-0, шайбы 14-5
|
2018
|
Илья Воробьев
|
4-й
|
Чехия — 3:4 ОТ
|
+3=0-0, шайбы 20-0
|
1997
|
Игорь Дмитриев
|
5-й
|
Финляндия — 4:7
|
+3=1-0, шайбы 15-9
|
1999
|
Александр Якушев
|
5-й
|
Швеция — 1:4
|
+2=2-0, шайбы 15-7
|
1996
|
Владимир Васильев
|
7-й
|
Канада — 2:3 ОТ
|
+6=0-0, шайбы 28-10
|
2005
|
Владимир Крикунов
|
8-й
|
Канада — 3:4 Б
|
+5=2-0, шайбы 21-13
|
2007
|
Вячеслав Быков
|
8-й
|
Финляндия — 1:2 ОТ
|
+7=0-0, шайбы 39-11
|
2014
|
Олег Знарок
|
13-й
|
США — 2:4
|
+12=0-0, шайбы 53-15
|
2012
|
Зинэтула Билялетдинов
|
14-й
|
Франция — 1:2
|
+13=0-0, шайбы 60-18
(Кирилл Бурдаков)
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