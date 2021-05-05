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Бадюков — о травме Шипачева: «Отсутствие Вадима скажется на игре сборной в большинстве»

20:09
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что нападющий «Динамо» Вадим Шипачев не сможет участвовать на чемпионате мира.

«Отсутствие Вадима скажется на игре в большинстве. Центральный нападающий основного звена. Еще и капитан сборной все-таки, очень нехорошо игрока такого калибра потерять. Пожелаю ему здоровья», — сказал «СЭ» Бадюков.

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Также эксперт надеется на то, что в сборной найдется достойная замена Шипачеву.

«Я надеюсь, что смогут найти замену Вадиму, хотя это очень сложно, он — особенный игрок. Конечно, мы ждем в расположении ребят еще из Национальной хоккейной лиги, так что надеемся, что все будет хорошо», — добавил Бадюков.

Сегодня официальный Twitter Федерации хоккея России (ФХР) сообщил, что 34-летний хоккеист покинул расположение национальной команды из-за повреждения верхней части тела, он не успеет восстановиться к мировому первенству. Вместо него капитаном сборной будет Егор Яковлев.

Чемпионат мира в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня 2021 года. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

(Елизавета Денисова)

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею перед чемпионатом мира 2021: подготовка команды к турниру в Риге (Латвия), состав