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Россия — Дания: дата и время начала, где смотреть матч ЧМ-2021

20:15
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В четвертом матче предварительного раунда чемпионате мира по хоккею 2021 года сборная России сыграет с Данией. Игра на турнире в столице Латвии Риге пройдет в среду, 26 мая.

Группа B со сборной России проводит все матчи на ледовом стадионе в Олимпийском спортивном центре. Начало встречи Россия — Дания — в 17:15 (время московское).

Все игры сборной России на чемпионате мира-2021 покажет Первый канал. Трансляции в прямом эфире доступны на сайте телекомпании.

Из-за санкций ВАДА сборная России выступит на ЧМ-2021 под названием Команда ОКР (Олимпийского комитета России).

Чемпионат мира по хоккею 2021 — большой гид по турниру: календарь матчей, расписание игр сборной России, где смотреть трансляции

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