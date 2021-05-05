Россия — Дания: дата и время начала, где смотреть матч ЧМ-2021
20:15
В четвертом матче предварительного раунда чемпионате мира по хоккею 2021 года сборная России сыграет с Данией. Игра на турнире в столице Латвии Риге пройдет в среду, 26 мая.
Группа B со сборной России проводит все матчи на ледовом стадионе в Олимпийском спортивном центре. Начало встречи Россия — Дания — в 17:15 (время московское).
Все игры сборной России на чемпионате мира-2021 покажет Первый канал. Трансляции в прямом эфире доступны на сайте телекомпании.
Из-за санкций ВАДА сборная России выступит на ЧМ-2021 под названием Команда ОКР (Олимпийского комитета России).
Чемпионат мира по хоккею 2021 — большой гид по турниру: календарь матчей, расписание игр сборной России, где смотреть трансляции
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