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Капитан сборной России Шипачев пропустит чемпионат мира

15:24
Вадим Шипачев. Фото ФХР
Вадим Шипачев. Фото ФХР
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Капитан сборной России, нападающий Вадим Шипачев пропустит чемпионат мира по хоккею в Риге (Латвия), сообщает официальный Twitter Федерации хоккея России (ФХР).

34-летний хоккеист покинул расположение национальной команды из-за повреждения верхней части тела, он не успеет восстановиться к мировому первенству. Вместо него капитаном сборной будет Егор Яковлев.

Чемпионат мира в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня 2021 года.

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею перед чемпионатом мира 2021: подготовка команды к турниру в Риге (Латвия), состав