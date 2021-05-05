Капитан сборной России Шипачев пропустит чемпионат мира

Капитан сборной России, нападающий Вадим Шипачев пропустит чемпионат мира по хоккею в Риге (Латвия), сообщает официальный Twitter Федерации хоккея России (ФХР).

34-летний хоккеист покинул расположение национальной команды из-за повреждения верхней части тела, он не успеет восстановиться к мировому первенству. Вместо него капитаном сборной будет Егор Яковлев.

Штаб сборной желает Вадиму здоровья, скорейшего возвращения в строй и очень рассчитывает на хоккеиста в олимпийском сезоне.



Капитаном команды будет Егор Яковлев — Хоккей России (@russiahockey) May 5, 2021

Чемпионат мира в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня 2021 года.