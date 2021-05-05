Капитан сборной России Шипачев пропустит чемпионат мира
15:24
Капитан сборной России, нападающий Вадим Шипачев пропустит чемпионат мира по хоккею в Риге (Латвия), сообщает официальный Twitter Федерации хоккея России (ФХР).
34-летний хоккеист покинул расположение национальной команды из-за повреждения верхней части тела, он не успеет восстановиться к мировому первенству. Вместо него капитаном сборной будет Егор Яковлев.
Штаб сборной желает Вадиму здоровья, скорейшего возвращения в строй и очень рассчитывает на хоккеиста в олимпийском сезоне.— Хоккей России (@russiahockey) May 5, 2021
Капитаном команды будет Егор Яковлев
Чемпионат мира в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня 2021 года.
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею перед чемпионатом мира 2021: подготовка команды к турниру в Риге (Латвия), состав
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