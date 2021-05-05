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Два защитника «Авангарда» вызваны в сборную Финляндии на ЧМ

19:35
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Защитник «Авангарда» Оливер Каски и Вилле Покка получили вызов в сборную Финляндии, сообщает пресс-служба национальной команды. Они должны принять участие в чемпионате мира, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш ранее заявил, что в настоящее время он не видит возможности провести чемпионат мира в присутствии зрителей в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

Разработанные Латвийской федерацией хоккея варианты проведения мирового первенства допускают присутствие 2 660 зрителей на матчах. Следующее заседание оргкомитета чемпионата мира по хоккею состоится 6 мая.

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