Два защитника «Авангарда» вызваны в сборную Финляндии на ЧМ

Защитник «Авангарда» Оливер Каски и Вилле Покка получили вызов в сборную Финляндии, сообщает пресс-служба национальной команды. Они должны принять участие в чемпионате мира, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш ранее заявил, что в настоящее время он не видит возможности провести чемпионат мира в присутствии зрителей в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

Разработанные Латвийской федерацией хоккея варианты проведения мирового первенства допускают присутствие 2 660 зрителей на матчах. Следующее заседание оргкомитета чемпионата мира по хоккею состоится 6 мая.