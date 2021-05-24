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Бадюков — о поражении от Словакии на ЧМ-2021: «На наших ребят повлияла игра с Великобританией»

19:06
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение национальной команды в игре против сборной Словакии (1:3) на чемпионате мира по хоккею-2021 в Латвии.

«Я думаю, что отголосок игры с Великобританией есть. Это был слишком легкий соперник, который расслабил наших ребят. Словакия — очень колкая команда, которая хорошо передвигается по площадке. Нам не удавалось наваливаться и зажимать Словакию в своей зоне. Хочется отметить игру Гудачека, он сегодня вытаскивал хорошие удары. Им чуть больше повезло, они смогли в концовке реализовать большинство», — сказал Бадюков.

Также Бадюков оценил шансы нашей сборной победить в следующем матче с Данией.

«Датчане покажут очень быстрый хоккей, здесь очень важно для наших защитников проще играть в своей зоне, не задерживаться при выходе из обороны в атаку. Например, сегодняшняя вторая шайба произошла после потери под прессингом. Таким моментов с Данией будет много, необходимо быть готовыми. На этом ЧМ слабых соперников нет, все умеют накатывать. Результат зависит только от нас», — заявил Бадюков «СЭ».

Следующий матч российская команда проведет против сборной Дании. Игра начнется 26 мая в 16:15 по московскому времени.

(Антон Иванов)

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