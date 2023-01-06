Американцы вырвали победу в овертайме.

Молодежный чемпионат мира

Матч за 3-е место

США U20 — Швеция U20 — 8:7 ОТ (1:0, 4:5, 2:2, 1:0)

Голы: Кули — 7 (Знуггеруд), 2:51 — 1:0. Афко — 1 (бол., Знуггеруд, Блэйк), 21:51 — 2:0. Бюстедт — 3 (Леккеримяки, Росен), 23:33 — 2:1. Люциус — 3 (Блэйк), 25:04 — 3:1. О. Петтерссон — 2 (Сандин Пелликка), 26:35 — 3:2. Карлссон — 3 (Вагнер, Бюстедт), 28:52 — 3:3. Готье — 3 (бол., Кули, Макгроэрти), 30:42 — 4:3. Люциус — 4 (Афко), 33:37 — 5:3. Оскарсон — 2 (бол., Карлссон, Янссон), 38:52 — 5:4. Эхгрен — 2, 39:18 — 5:5. Эстлунд — 1 (О. Петтерссон, Стремгрен), 44:00 — 5:6. Хьюз — 4 (Макгроэрти), 48:17 — 6:6. Готье — 4 (бол., Макгроэрти, Бриндли), 58:23 — 7:6. Бюстедт — 4 (Росен, Янссон), 59:38 — 7:7. Люциус — 5 (Хатсон, Сэведж), 62:06 — 8:7.

Вратари: Огастин — Линдбом (58:35 — 59:38).

Штраф: 6 — 33.

Броски: 38 (14+11+10+3) — 36 (8+12+15+1).

Судьи: Кэмпбелл, Хэмилтон.

5 января. Галифакс. «Скоушабэнк-центр»

Каждый матч Швеции в плей-офф МЧМ — как маленькая драма. В четвертьфинале «Тре Крунур» добыли победу на последних секундах и отправили домой Финляндию. Полуфинал с Чехией прошел по противоположному сценарию. Скандинавы вели в счете, но соперник героически спасся и оформил путевку в золотой матч в овертайме. Кто вернется на родину с бронзовыми медалями, шведы выясняли с американцами, которые не справились в полуфинале с монструозной Канадой. Матч против США начался тревожно. Мало того, что «Тре Крунур» пропустили от неугомонного проспекта «Аризоны» Логана Кули уже на третьей минуте, так еще и в скором времени большой штраф заработал лидер Фабиан Люссель.

Нападающий грубо встретил Кенни Коннорса и заслуженно отправился отдыхать до конца матча. Перед МЧМ ожидалось, что Люссель возьмет лидерские роли и поведет команду к медалям. Форвард солидно смотрелся в фарм-клубе «Бостона». Шел почти по графику «очко за игру» в АХЛ. «Брюинз», между прочим, потратили на Фабиана 21-й пик на драфте-2021. Форвард привлек скаутов прекрасным катанием, голевым чутьем и умением создавать опасные моменты практически из ничего. Настораживал только характер хоккеиста. По одной из версий, Люссель настаивал, что должен играть в основе «Фрелунды» до отъезда за океан. В клубе думали иначе. Через некоторое время Фабиан перешел в «Лулео», а через год улетел развиваться в Северную Америку.

Люссель сенсационно не набрал очков за семь матчей на МЧМ, а в игре за бронзовые медали подставил партнеров глупым удалением. Шведы выстояли в большом меньшинстве и дали отпор американцам и без главного таланта, который следил за происходящим из раздевалки. Первый период прошел относительно спокойно. Кроме штрафов и гола Кули, вспомнить особо нечего. Зато во втором отрезке начался карнавальный хоккей. Команды ввязались в голевую перестрелку в духе Дикого Запада и забросили девять (!) шайб. Американцы дважды реализовали большинство. Логан Кули продолжил исполнять шедевры и обрадовал классной передачей Каттера Готье.

Славящиеся мягкотелостью шведы не развалились, уступая 3:5. Синхронные шайбы Мильтона Оскарсона и Лиама Огрена в концовке периода вернули интригу в бронзовый матч. «Тре Крунур» блекло провели полуфинал с Чехией, которая заслуженно прошла дальше. Тем сложнее объяснить преображение скандинавов и пойманный кураж против США. Вратарям обеих команд оставалось только посочувствовать. Голкипер американцев Трей Огустин так разволновался, что сам привез пятый гол: ошибся с передачей и позволил Огрену поразить пустые ворота. Неудивительно, что на третий период звездно-полосатых вывел дублер — Кайдан Мбереко. Впрочем, «сухим» он оставался недолго. Ноа Эстлунд приблизил Швецию к бронзовым медалям МЧМ.

Теперь уже роль догоняющих досталась американцам. И сборная США справилась с этой миссией. Со второго периода матч перестал поддаваться законам логики. Перестрелка продолжилась в третьем отрезке. Люк Хьюз сравнял счет, а Каттер Готье за 97 секунд до сирены вывел звездно-полосатых вперед. Седьмой гол США получился не таким однозначным. Эпизод еще долго будут анализировать, чтобы понять, не создавали ли атакующие игроки помеху вратарю. Судьи не увидели противозаконных действий и засчитали шайбу. На спасение шведам оставалось меньше двух минут. Бронзовый матч МЧМ получился настолько драматичным, что не имел права закончиться в основное время после спорного гола. «Тре Крунур» продлили новогоднюю сказку, отыгравшись на последних секундах.

Автор спасительной шайбы Филип Бюстедт был близок к тому, чтобы стать национальным героем. Вот только для этого шведам необходим был еще один гол — уже в овертайме, который проходил в формате 3х3. И все же безумный матч закончился победой американцев. Чез Люсиус оформил хет-трик и распустил болельщиков по домам. Одни покидали арену в слезах. Другие испытывали несказанное счастье и гордость. Нейтральные зрители же увидели бесподобную игру, которую будут вспоминать очень долго. 15 голов в бронзовом матче, когда ставки невероятно велики! За такие игры мы и обожаем молодежный хоккей.