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Сегодня, 21:05

Суперкамбэк и 13 шайб на МЧМ: чехи перевернули матч с финнами за 15 секунд и взяли бронзу!

Чехия победила Финляндию со счетом 8:5 и взяла бронзу МЧМ-2024
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Сборная Чехии обыграла Финляндию в матче за 3-е место МЧМ-2024.
Фото AFP
Превратили 2:5 в 8:5.

Молодежный чемпионат мира. Матч за 3-е место
Чехия U20 — Финляндия U20 — 8:5 (1:2, 2:3, 5:0)
Голы: Кумпулайнен — 2, 6:13 — 0:1. Нюман — 2 (Каскимяки, Пулккинен), 7:43 — 0:2. Кулих — 5 (бол., Меловски, Гамара), 16:16 — 1:2. Штанцль — 4 (бол., Меловски, Бехер), 28:37 — 2:2. Хелениус — 1 (Нюман, Каскимяки), 28:52 — 2:3. Хямеэнахо — 3 (Кулонумми, Лассила), 29:11 — 2:4. Хямеэнахо — 4 (бол., Кулонумми, Кескинен), 34:32 — 2:5. Бехер — 1 (мен., Штанцль, Чех), 39:05 — 3:5. Кулих — 6 (бол., Меловски, Гамара), 44:41 — 4:5. Бехер — 2 (Кулих, Шале), 58:04 — 5:5. Гамара — 2 (Кулих, Бехер), 58:19 — 6:5. Рымон — 2 (п.в.), 58:52 — 7:5. Бехер — 3 (п.в.), 58:54 — 8:5.
Вратари: Грабал (Вондраш, 7:43, 57:04 — 58:04) — Кокко (58:28 — 58:54).
Штраф: 10 — 8.
Броски: 31 (6+8+17) — 23 (6+13+4).
Судьи: Бьерк, Мюррей.
5 января. Гетеборг. Scandinavium.

Матчи за третье место редко представляют повышенный интерес. Команды, за сутки до этого проигравшие полуфиналы, вряд ли способны полноценно настроиться на матч, который может принести бронзовые медали. Конечно, это все равно престижно, но человеческую психологию не обманешь: когда не смог добраться до первого места, потенциальное третье радует не так сильно.

Вот и чехи с финнами вышли на игру расслабленными и не обращали особого внимания на оборону. Сначала удачнее в этой перестрелке были представители Суоми, которые после дубля Хамеенахо повели со счетом 5:2. Но чехи не хотели уступать просто так: еще до второго перерыва Бехер отыграл одну шайбу в меньшинстве.

Главная звезда чешской сборной Иржи Кулих сократил отставание до минимума в самом начале третьего периода, реализовав большинство и подарив команде надежду на камбэк. Удивительно, но ему помог состояться тренерский штаб финской сборной!

Перед вбрасыванием в своей зоне финны зачем-то взяли тайм-аут, который помог сопернику собраться с силами на финальный штурм. Сначала отличился Бехер, который подоспел к шайбе на пятаке.

А вскоре цели достиг дальний бросок защитника Хамары.

В обеих атаках поучаствовал проспект «Баффало» Кулих, который благодаря четырем очкам в бронзовом матче вышел на первое место в списке бомбардиров МЧМ. Правда, впереди финал, где его могут обойти сразу несколько человек, а американцу Готье для этого хватит всего одного балла

Чехи же забросили еще две шайбы в пустые ворота и в невероятном матче забрали бронзовые медали себе. Сегодня они точно хотели этого больше.

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