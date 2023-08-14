Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Игры
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:45

Потерял зрение, но все равно верил, что выздоровеет. Не стало Родиона Амирова

Хоккеист «Салавата Юлаева» Родион Амиров умер от рака в 21 год
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Родион Амиров.
Фото Global Look Press
21-летний форвард «Салавата Юлаева» умер от рака.

Умер нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров. Мне очень трудно передать всю боль от этой страшной новости. Но он мужик, боролся до последнего.

В июле я был в Уфе, и Ринат Баширов рассказывал о последнем разговоре с отцом Родиона. Амиров собирался в какой-то город на экспериментальное лечение, так как традиционные способы уже не давали результата. И все мы верили, что, может быть, другое лечение поможет. Не помогло.

Амиров — боец. Уже когда появился диагноз, прогнозы по его состоянию были ужасные. В феврале 2022 года стало известно о раке, а он бился за свою жизнь еще полтора года. И не подавал виду, как ему тяжело. Более того, удивлял своих близких жаждой жизни. Выходил на лед и тренировался. Верил, что вернется на лед. Уфимский клуб заключил с ним контракт этим летом, и он очень взбодрился. Да-да, спасибо, за веру в меня, я обязательно вернусь.

Родион Амиров. «После лучевой терапии был будто в тумане, как пакет на голову надели». Российский хоккеист Амиров борется с раком

— Больше всего меня раздражает то, что каждый смотрит на меня печально, — признавался он прошлым летом в Уфе. — И постоянно задают мне одни и те же вопросы про здоровье. Но я не хочу, чтобы мне об этом напоминали.

— Хорошо, — говорю. — Больше мы на эту тему не говорим. Как тебе в Торонто-то? Понравилось?

— Из-за ковида я не смогу ощутить, что такое настоящий хоккей НХЛ. Но сейчас пандемия закончится, и, надеюсь, я увижу хоккей в Торонто со зрителями. Но там меня везде водили, все показывали. Круто, конечно.

Тут же мимо нас прошли болельщики уфимского клуба. И, конечно, они спросили у Родиона, как его здоровье, когда он вернется. Печальным голосом, как водится.

— Да все в порядке, — улыбнулся им Родион. — Скоро вернусь.

А ему было очень тяжело. В какой-то момент он потерял зрение и ничего не видел. При этом все равно не терял духа, говорил, что все будет в порядке, это временные проблемы. Зрение вернулось. Рассказывают, что Амиров даже пошел на лед.

Поразительная сила духа.

С Амировым я познакомился очень давно, даже не помню когда именно. По-моему, в Новогорске на сборе одной из национальных команд. Это был не мой клиент, если вы понимаете, о чем я. В том смысле, что на шутки он реагировал весьма спокойно, улыбался, но интервью все давал спокойные, говорил о хоккее, общался правильными фразами. Рассмешить его у меня долгое время не получалось.

Как-то потом на летних сборах он занимался в Москве и наконец стал смеяться, когда лез через забор на каком-то школьном стадионе, а я подначивал, что это самое главное событие в жизни забора.

Был драфт (а то, что «Торонто» выберет Амирова, я слышал за двое суток до драфта), а потом... Вы и сами помните. Февральская новость, которая повергла всех в шок, — диагностирован рак мозга.

Родион Амиров. Держись, Родион! Мы верим в тебя! У воспитанника «Салавата» обнаружили страшную болезнь

Причем все ведь не сразу стало понятно. Еще неофициально не говорили о проблемах, а он жаловался, что видит только плоскую картинку, не объемную. Переживал, что это состояние не проходит. Поход к врачу привел к печальному заключению. Я все эти истории рассказываю, чтобы вы поняли, насколько Амиров был сильным.

Не знаю, что добавить. Честно говоря, Родион за свой 21 год не сделал ничего плохого, он был симпатичный, талантливый хоккеист с большим будущим. И вот его нет. Очень тяжело смириться с этой потерей.

Да и не получится у нас, по крайней мере в ближайшее время.

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
Родион Амиров
1
8
Читайте также
Украина не будет бойкотировать Олимпиаду-2024, если там будут нейтральные россияне и белорусы
ИИХФ отказалась признавать контракт Федотова с ЦСКА и дисквалифицировала вратаря
Банк России 15 августа проведет внеочередное заседание по ключевой ставке
Медведев опубликовал анекдот о вступлении Финляндии в НАТО
Умерла бывшая жена актера Александра Домогарова
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

ИИХФ наказала ЦСКА и Федотова за подписанный контракт. Вратарь остался без хоккея еще на несколько месяцев

Федотов — на полтора года без хоккея. Когда закончатся его испытания?
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Лада 0 0 0 0
8 Металлург 0 0 0 0
9 Нефтехимик 0 0 0 0
10 Сал. Юлаев 0 0 0 0
11 Сибирь 0 0 0 0
12 Трактор 0 0 0 0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
1.09 00:00
ЦСКА – Ак Барс
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости