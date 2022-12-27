Неудержимый Форсберг. Легендарный хоккеист установил несколько вечных рекордов в истории МЧМ

На молодежном чемпионате мира 1993 года нападающий сборной Швеции Петер Форсберг установил несколько выдающихся рекордов.

Молодежный чемпионат мира 1992 года начался в тот же день, когда был оформлен распад СССР. Первые четыре матча, состоявшиеся в декабре, команда провела как сборная СССР, а на встречу 1 января против Чехословакии вышла уже команда, представляющая СНГ. Форма игроков осталась с надписью «СССР», в телевизионной графике использовалась аббревиатура CIS в цветах российского триколора.

Борьба за медали к моменту переименования была в самом разгаре. Главным конкурентом советско-российской команды оказалась не Канада, которая провалила тот МЧМ, несмотря на присутствие в составе таких будущих звезд, как Эрик Линдрос и Скотт Нидермайер, а сборная Швеции.

У шведов тогда блистали молодые Микаэль Нюландер, Петер Форсберг, Микаэль Ренберг и Маркус Нэслунд, на четверых настрелявшие 25 шайб — больше половины всего, что забросила их команда. Однако в бою против сборной СССР будущие звезды НХЛ не выстояли, уступив со счетом 3:4. Именно это поражение решило исход всего турнира: сборная СНГ заняла первое место на молодежном чемпионате мира в Германии, опередив шведов на одно очко.

МЧМ-1993

На следующий год молодежный ЧМ переехал в Швецию, в местечко под названием Евле. И хозяева льда очень хотели добраться до золотых медалей, повторив свой результат 1981 года. На тот момент это была единственная победа «Тре Крунур» на МЧМ.

Шведская молодежка считалась одним из главных претендентов на победу. Еще бы, ведь в ее составе выступала мощнейшая тройка в составе Петера Форсберга, Никласа Сандстрема и Маркуса Нэслунда. Тем временем сборная России, образованная после развала Советского Союза, только начинала потихоньку приходить в себя. И находилась, мягко говоря, в стадии формирования.

Сборная Чехословакии проводила свой последний турнир в истории — их лидер Павол Демитра уже вскоре надел свитер словацкой команды. Единственный раз в своей истории в высшем дивизионе МЧМ выступала загадочная команда Японии.

Именно ее присутствие стало основной причиной рекордов, которые установил молодой форвард шведской сборной Петер Форсберг. В матче с японской сборной легендарный в будущем хоккеист набрал 10 (3+7) очков. Никому ни до, ни после добиться подобного не удавалось. Поддержал феерию партнера по команде и Маркус Нэслунд, который забил в ворота несчастных японцев пять голов. Итоговый счет выглядел просто смешно — 20:1.

Ключевой матч

Решающей стала встреча канадской сборной с «Тре Крунур» во втором туре. Перед началом турнира шведы в товарищеском матче оказались сильнее — 8:5 при тотальном превосходстве Форсберга и Ко. Сам лидер шведской команды заявлял, что не сомневается в победе и на чемпионате мира: «Мы сильнее, у нас лучше поставлены техника и катание, у канадцев нет шансов».

Сборную Канады вели за собой нападающие Пол Кария и Марти Лапойнт, а также голкипер Мэнни Легаси. Родная публика буквально гнала своих любимцев вперед и чуть было не дождалась триумфа. Матч получился крайне упорным, команды поочередно обменивались голами. Эмоции переросли в потасовки, так что судьям даже пришлось удалять до конца матча Нэслунда и Алекса Дэйгла.

И все же Канада выстояла — 5:4. Шведы имели отличный момент сравнять счет в самой концовке, но Матс Линдгрен не смог использовать свой шанс.

По итогам турнира сборные Канады и Швеции набрали одинаковое количество очков — по 12. У шведов даже была заметно лучшая разница забитых и пропущенных голов. Но в случае равенства очков победитель определялся по результату личной встречи, что склонило чашу весов в пользу канадцев. Начиная с 1993 года в молодежных первенствах планеты началась пятилетняя гегемония канадского хоккея.

Рекорды на все времена

Несмотря на столь обидный результат домашнего турнира, сборная Швеции выдала великолепный чемпионат. А Петер Форсберг установил несколько рекордов, которые, кажется, сейчас уже не представляется возможным повторить.

24 голевые передачи. Да-да, помним про 10 (3+7) очков Петера в игре с японцами, но в шести других он отдал 17 передач. И соперниками шведов были канадцы, чехи, финны, сборная России, в конце концов. Во встрече с россиянами Форсберг сделал четыре голевых паса, три — в матче с канадцами, две шайбы организовал в ворота финнов.

31 очко за весь турнир. В среднем 4,43 очка за встречу. Опять же, никто в истории не приближался к этому результату. Форсберг набрал на турнире больше очков, чем три лучших бомбардира сборной Канады, вместе взятые.

Лишь партнер по сборной Маркус Нэслунд относительно смог приблизиться к Фоппе. Он набрал 24 очка на домашнем МЧМ и по этому показателю делит второе место в истории вместе с финном Раймо Хелминеном.

Конечно, можно сказать, что без пяти голов японцам Нэслунд никогда бы не побил рекорды Павла Буре и Владимира Ружички (по 12 голов), но ведь и их командам попадались слабые соперники, вроде норвежцев или швейцарцев образца начала 1990-х... Маркус забивал во всех матчах турнира и, по мнению многих, заслуживал звание лучшего нападающего чемпионата больше, чем Петер Форсберг и Пол Кария.

Возвращаясь к Форсбергу, он до сих пор удерживает лидерство и по количеству набранных очков за всю историю МЧМ — 42. В последнем для себя матче на молодежном уровне Фоппа набрал четыре очка и махом обогнал Павла Буре (39) и Роберта Райхела (40). Один минус — чемпионом швед так и не стал. На обоих чемпионатах он был вторым.