Мощнейшая сенсация на МЧМ: словаки заслуженно вынесли американцев

Так кто здесь фаворит?

Хоккей

Молодежный чемпионат мира

Группа B

Словакия U20 — США U20 — 6:3 (1:2, 3:0, 2:1)

Голы: Л. Немец — 1 (Жлнка, Ш. Немец), 2:14 — 1:0. Буше — 1 (Макгроэрти, Готье), 4:42 — 1:1. Бриндли — 1 (Хатсон, Страмел), 6:48 — 1:2. Дворски — 1 (бол., Штрбак, Репчик), 30:01 — 2:2. Бако — 1 (Грох, Кмец), 31:48 — 3:2. Мешар — 1 (Ш. Немец, Сотек), 33:20 — 4:2. Репчик — 3 (Кмец), 50:46 — 5:2. Буше — 2 (Готье, Кули), 55:08 — 5:3. Черник — 1 (п.в., Ш. Немец), 58:53 — 6:3.

Вратари: Гайян — Мбереко (57:21 — 58:53).

Штраф: 33 — 29.

Броски: 26 (6+10+10) — 36 (11+10+15).

Судьи: Магнуссон, Салонен.

29 декабря. Монктон. Avenir Centre. 6438 зрителей.

Сборная США заслуженно считалась одним из фаворитов молодежного чемпионата мира, но уже в первом матче столкнулась с проблемами в матче с главным аутсайдером своей группы — Латвией. После двух периодов счет был ничейным, и лишь мощный рывок американцев в третьей двадцатиминутке решил исход матча.

Со словаками «звездно-полосатые» прозевали начало игры, но уже вскоре сравняли счет — в большинстве проспект «Оттавы» Тайлер Буше добил шайбу в сетку, стоя на коленях.

Словаки запросили видеопросмотр на предмет блокировки вратаря, но получили лишь удаление. Две минуты они отстояли, но стоило пятому игроку появиться на льду, как Бриндли вывел американцев вперед. Оказалось, что первый период — это все, чем могла гордиться сборная США в этот день. В середине второго периода один из самых ярких игроков драфта НХЛ-2023 Далибор Дворски сравнял счет, классно бросив в большинстве.

Неудачный отрезок в середине игры стоил американцам очков. Бачо и задрафтованный «Монреалем» в первом раунде Месар довели преимущество словаков до двух шайб.

При всем этом «звездно-полосатым» еще и не везло. После выхода Репчика шайба влетела в сетку от конька защитника Хьюза.

У американцев можно отметить лишь Буше, оформившего в итоге дубль. Словаки же показали цельный хоккей, а главной звездой стал второй номер прошлогоднего драфта Шимон Немец — защитник системы «Нью-Джерси» сделал три результативные передачи. Страшно представить, на что была бы способна команда, если бы «Монреаль» отпустил на турнир первого номера драфта Юрая Слафковски.