Самый громкий секс-скандал в истории канадского хоккея. Под подозрением сразу несколько игроков НХЛ

Фамилии фигурантов не называются официально, но все понимают, о ком идет речь.

Давний секс-скандал с участием игроков молодежной сборной Канады, который тянется еще с 2020 года, получил новый виток. Невеселые подробности инцидента, в который оказались вовлечены несколько действующих хоккеистов НХЛ, всплыли этим вечером благодаря изданию The Globe and Mail. Как утверждает источник, дело произошло летом 2018-го в канадском городе Лондон во время благотворительного турнира по гольфу, посвященного победе команды на МЧМ.

Пять игроков в номере отеля совершили действия сексуального характера по отношению к неназванной девушке 20-летнего возраста, предварительно напоив ее алкоголем. Впервые сообщить об изнасиловании девушка решилась два года назад, в 2022-м, когда написала заявление в полицию, а потом подала иск на общую сумму 3,5 миллиона долларов

Издание не приводит фамилии хоккеистов, попавших под подозрение. Однако все пять фигурантов дела с большой долей вероятности уже известны — это вратарь «Филадельфии» Картер Харт, защитник «Нью-Джерси» Кэл Фут, нападающий «Калгари» Диллон Дюбе, центр «Нью-Джерси» Майкл Маклеод и вингер Алекс Форментон, выступающий сейчас в швейцарской «Амбри-Пиотте». Причем имя последнего стало известно еще два года назад, когда молодой форвард после неплохого сезона с 30 очками не получил новый контракт от «Оттавы». И то, что все пять игроков сейчас взяли бессрочный отпуск, уже не кажется всем удивительным совпадением.

Фото Global Look Press

Пока канадская полиция не предъявила игрокам обвинения. Но всем им уже дали неуказанный период времени, чтобы лично явиться в Лондонское управление полиции и сдаться людям в погонах. Сами же полицейские эту историю комментировать пока отказались, пообещав связаться со СМИ чуть позже.

За несколько лет вялотекущего и щепетильного разбирательства пострадали не только игроки, но и ряд хоккейных функционеров. В мае 2022 года выяснилось, что Hockey Canada все-таки тайно выплатила компенсацию жертве изнасилования. И сам факт того, что канадская федерация пыталась всеми силами замять историю, оставив ее за закрытыми дверями, возмутила не только болельщиков и журналистов, но и больших политиков.

Так, в августе 2022-го подать в отставку был вынужден председатель совета директоров организации Майкл Бриндамор. В начале октября того же года его примеру последовала временный председатель Андреа Скиннер, а через три дня после этого добровольно ушел со своего поста генеральный директор Скотт Смит. Дружно сложили свои полномочия и члены совета директоров Hockey Canada, которые освободили места для новых людей.

Череда этих увольнений произошла в тот момент, когда парламентский комитет Оттавы установил, что организация с 2000 года выплатила 7,6 миллиона долларов по девяти мировым соглашениям, связанным с исками о сексуальном насилии, а почти все спонсоры федерации навсегда приостановили поддержку организации. Практически тотальное очищение верхушки до сих пор не вернуло доверие к канадским функционерам. Теперь же полицейские добрались до главных действующих лиц — и ничего хорошего этого им не сулит.