Ларионов перед Германией вспомнил про поражение СССР от Польши. Одна из самых шокирующих неудач советского хоккея

Главный тренер молодежки хочет предостеречь свою команду.

Перед четвертьфиналом МЧМ-2021 против Германии главный тренер молодежной сборной Игорь Ларионов вспомнил про матч чемпионата мира-1976, в котором сборная СССР встречалась с поляками. Тогда «Красная машина», выигравшая до этого Олимпиаду в Инсбруке и три предыдущих ЧМ, неожиданно проиграла в матче открытия турнира в Катовице хозяевам.

— Такие матчи, как этот четвертьфинал с Германией, всегда непростые. Командам, играющим с нами, нечего терять. Может быть много неожиданных вещей. Это мы видели на Олимпиаде в Корее, когда Германия была на волоске от чемпионства. Мы это тоже учтем. Или можно привести матч 1976 года против Польши, когда наша легендарная сборная проиграла 4:6. Здесь не может быть недооценки, — сказал Ларионов.

В 1976 году после победы в Инсбруке прошло всего два месяца, и советские хоккеисты приехали в Польшу вымотанными. Наверняка присутствовала и недооценка соперника, который до этого три года подряд занимал пятое место. Уже к 15-й минуте хозяева повели со счетом 2:0. Борис Михайлов отыграл одну шайбу, но вскоре поляки отличились еще дважды. После этого тренерский штаб Бориса Кулагина решился на замену вратаря — Александра Сидельникова сменил Владислав Третьяк.

Сборная СССР пыталась догнать соперника, но безуспешно — в итоге хозяева сенсационно выиграли 6:4. «Мы даже не предполагали, что можем победить. Когда под занавес матча при счете 6:3 в нашу пользу комментатор польского телевидения крикнул: «Что ж, теперь мы точно не проиграем этот матч», то не лукавил. Русские были настолько сильны, что могли за минуту забить два-три гола», — вспоминал позже автор хет-трика Веслав Йобчик.

После победы над сборной СССР игроков польской сборной отвезли на автомобильный завод и пообещали каждому по «Фиату» в случае, если команда останется в элитном дивизионе. Но, видимо, поляки слишком расслабились после невероятного матча с фаворитом и в итоге вылетели в группу В, заняв седьмое место.

Для советских хоккеистов турнир также сложился неудачно. Они проиграли еще и шведам с чехословаками, при этом заняли второе место. Лучшим бомбардиром команды стал Валерий Харламов, набравший 14 (4+10) очков.

Ларионов вспомнил матч с поляками неспроста. Хоть он сам тогда еще не играл (ему было 15 лет), почти вся страна тогда наблюдала за турниром по телевизору. И главный тренер молодежки запомнил урок — нельзя недооценивать соперника, который кажется легким. Сегодня команда Ларионова должна избежать такой ошибки.

Игорь Ларионов