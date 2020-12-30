Пресс-конференция главного тренера и игроков молодежной сборной России.

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов ответил на вопросы журналистов после победы над Австрией (7:1) в матче молодежного чемпионата мира.

О характере травмы Чинахова

— Пока ситуация непонятная. Ждем медицинского репорта, какой степени повреждение. Ближе к ночи или даже с утра будем понимать, сыграет он со Швецией или нет.

Об игре тройки Абрамов — Афанасьев — Грицюк

— Мише было сложно войти в игру, он не играл пару матчей. Ему удалось поймать игровой ритм, в третьем периоде тройка забила пару хороших голов. В этом виде звено выйдет и на матч со шведами.

Об отсутствии в составе плеймейкеров

— Это непростое амплуа, их не хватает во многих командах. У нас есть ребята, которые могут забить. Наша центральная ось — здесь есть кому отдать, есть кому забить. Мы играем сильнейшим составом, от всех ждем максимальной игры.

О том, что два звена, включая тройку Спиридонов — Сафонов — Башкиров, не смогли забить

— Это было новое сочетание, все трое до этого играли в центре. Если у них есть моменты, то это значит, что они недалеки от того, чтобы забить. Надеюсь, в следующем матче настанет черед тех ребят, которые сегодня не смогли отличиться.

О том, что не понравилось в игре

— Всегда есть моменты, которые могут быть лучше. Мы не хотим, чтобы у нас был разрыв между защитниками и нападающими, особенно в средней зоне. Чтобы были контратаки, как в матче с чехами. Просим ребят играть в быстрый пас, это позволяет поддерживать высокий темп.

Об отсутствии защитника Чайки

— Сегодня дали ему возможность посмотреть игру сверху, завтра — важный матч. Дали сыграть Бычкову и Шеховцову, а завтра Чайка будет играть важную роль в нашей команде.

Родион Амиров, нападающий молодежной сборной России:

— Мой буллит — домашняя заготовка, — сказал Амиров. — Спасибо Егору Чинахову, что заработал его. Хорошо, что получилось реализовать.

В психологическом плане это был очень важный матч, чтобы забить, почувствовать партнеров. Слава Богу, что получилось сыграть хорошо. Нужно дальше идти в этом же направлении. Все заточены на одну цель.

Швеция — хороший, быстрый соперник. Сейчас главное — восстановиться, все-таки две игры подряд. Тренерский штаб найдет нужный слова, подскажет, что и как нужно делать завтра. Надеемся, что все будет хорошо.

Перестановки в звеньях? Это рабочий процесс. Тренерскому штабу виднее. Может, хотели придать импульс, потому что мы не забивали в двух матчах. Хорошо, что сегодня нас соединили, и нам удалось забить. Это придаст уверенности в следующих играх.

Артемий Князев, защитник молодежной сборной России:

— Не сказал бы, что Австрия — аутсайдер, — отметил Князев. — Ребята забили гол, создали много неприятностей в нашей зоне. Так что для защитников эта игра тоже была полезна. Она добавила уверенности в оборонительных действиях, позволила отработать позиционные атаки.