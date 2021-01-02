Еще раз объясняем регламент молодежного чемпионата мира.

Сборная России с огромным трудом победила Германию (2:1) и вышла в полуфинал чемпионата мира.

Молодежный чемпионат мира. Турнирная таблица

В других четвертьфинальных парах сыграют:

Канада — Чехия

Финляндия — Швеция

США — Словакия

Точного соперника для сборной России по полуфиналу пока не назвать, поскольку регламент МЧМ предполагает отсутствие четкой сетки плей-офф. Перед полуфиналами происходит посев четырех оставшихся сборных по следующим критериям на групповом этапе: 1) место в группе 2) очки 3) разность шайб 4) голы

Команда с первым посевом из оставшихся сборных сыграет против команды с четверым, вторая — с третьей. Перед четвертьфиналами этот рейтинг выглядел так:

1. Канада. 2. США. 3. Финляндия. 4. Россия. 5. Швеция. 6. Германия. 7. Чехия. 8. Словакия.

Рассмотрим самый вероятный вариант результатов четвертьфиналов — в парах с участием Канады и США побеждают фавориты. Тогда в полуфиналах сыграют:

— Канада (1) — Россия (4), США (2) — Финляндия (3), если финны победят шведов

— Канада (1) — Швеция (5), США (2) — Россия (4), если шведы победят финнов

Что будет в случае сенсаций в матчах Канады и/или США? Тогда в полуфиналах сыграют:

— Канада (1) или Чехия (7) — США (2) или Словакия (8), Россия — Финляндия (3) или Швеция (5), если в четвертьфинале проиграет или Канада, или США

— Финляндия (3) — Словакия (8), Россия (4) — Чехия (7), если в четвертьфиналах проиграют и Канада, и США, а финны победят шведов

— Россия (4) — Словакия (8), Швеция (5) — Чехия (7), если в четвертьфиналах проиграют и Канада, и США, а шведы победят финнов