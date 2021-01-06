«Проблема пропущенных шайб не в том, что я терял клюшку». Интервью вратаря Аскарова о поражении на МЧМ

Голкипер молодежной сборной России Ярослав Аскаров не считает, что провел неудачный турнир. И он прав.

О дистанционной работе с тренером вратарей

— Дистанционная работа шла хорошо, — начал Аскаров. — Основной фундамент был заложен на сборах в Новогорске. Здесь не так много было времени, чтобы тренироваться. Разбирали и анализировали игры, что-то корректировали. Работали как есть.

О потерях клюшки

— С полевой лучше, она легче. Не сильно понравилась клюшка, выбрасывал ее. Если без шуток, канадцы хорошо играли на пятаке. Когда шайба была в борьбе, либо я шел туда, чтобы пропихнуть ее подальше от игроков, либо канадцы целенаправленно блокировали ее. Шайба переходила в другой угол. Если бы я дальше сражался с канадцами со своей клюшкой, то терял бы момент, секунду. Мне осталось только отпускать клюшку и переключаться на другой момент. Такой акцент делаете на клюшке, конечно. С ней или без нее... Голы же не между ног заходили. Проблема пропущенных шайб не в том, что не было клюшки.

О повышенном давлении

— Давления в свою сторону не замечал. Играл спокойно, гораздо увереннее, чем год назад. В плане психологии было легче. Почему не выходил на пресс-конференции? Сказал, что все комментарии после турнира, чтобы фокусироваться на хоккее. Повышенное внимание не мешает. Стараюсь концентрироваться на хоккее. Как видите, не выходил разговаривать с журналистами, чтобы не отвлекаться. После хороших игр все тебя хвалят. Если команда проигрывает — наоборот.

О Кубке Карьяла и МЧМ

— Головокружения после Кубка Карьяла не было. Никого не надо было настраивать на МЧМ. Все понимают, что сюда приезжают лучшие игроки со всех стран. Давления и напряженности на чувствовал. Выходил спокойно, волнения не было. На молодежном чемпионате мира отличается исполнение — оно гораздо выше, чем на Кубке Карьяла. Тогда мы допускали ошибки, и нас прощали. Здесь же нас не всегда прощали.

О полуфинале с Канадой

— Не назвал бы этот матч самым сложным. Почему меня не поменяли? Это было решение тренера. Можно пропустить три шайбы, но есть вратарские голы, а есть невратарские. Не всегда меняют вратаря после трех пропущенных шайб. Тренеры поверили в меня, что три-четыре пропущенные шайбы меня не выбьют, и я смогу спокойно играть дальше.

Об эпизоде, когда остался один на синей линии после матча с финнами

— Игра закончилась. Уже ничего поменять нельзя. Слезами и расстройствами после матча счет на табло не поменяешь. Есть 60 минут игры, в которые нужно вкладываться. После сирены кулаками не машут. Встал спокойно на синюю линию, ждал команду. Не поехал на лавку или сидеть на коленке у ворот.

О стиле и словах экспертов

— Не читаю никаких экспертов. Это ваше мнение со стороны. Спорить не буду. Думаю, нет идеального стиля. Много над чем можно еще работать. В СКА у меня есть тренер вратарей Рашид Давыдов, с которым мы улучшаем все компоненты игры.

О том, что сыграл мало матчей в КХЛ

— В том году вообще только один матч провел в КХЛ перед МЧМ. Не поверите, мне тоже хочется играть больше. Чем больше играешь на высоком уровне, тем легче. Сколько дают, столько играю. По разным причинам получилось столько матчей. Сначала заболел одним, потом другим. Всякое бывает — это жизнь. Не скажу, что это помешало. Приехал на турнир в хорошей форме.

О том, чего хотел бы достичь в оставшееся время контракта со СКА

— Я не загадываю. Нигде не говорил, что точно уеду или останусь. Есть полтора года, потом уже будет видно. Решение буду принимать после окончания контракта. Первоначальная цель в клубе: сезон и Кубок Гагарина. Дальше посмотрим. Если вызовут на чемпионат мира, будет хорошо.

О предложении Ильи Брызгалова поработать с ним

— У меня есть тренеры, которые работают со мной. Меня все устраивает. Это очень сильные специалисты, работая с которыми понимаю, что добавляю.

О взаимоотношениях с Ахтямовым и Скотниковым

— В коллективе замечательные отношения. Никаких обид не было. Все приехали делать одно дело. Парни поддерживали меня. Они большие молодцы. У нас сильная вратарская бригада.

О подготовке в Новогорске

— В Новогорске условия были максимально приближены к «пузырю». Необычный опыт — такого никогда не было. Все были готовы к этому, но это все равно непривычно. Все устали от «пузыря» и хотят домой. Тем не менее условия здесь хорошие. Все на солидном уровне, но «пузыри» — это нелегко.