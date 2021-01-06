Оценки игроков российской молодежки за проигранный МЧМ.

Молодежная сборная России по хоккею во второй раз за 10 лет осталась без медалей молодежного чемпионата мира. В матче за третье место команда Игоря Ларионова проиграла финнам со счетом 1:4.

Подводим итоги турнира для каждого из игроков российской сборной.

Вратари

Ярослав Аскаров, 6 матчей, 91,4% ОБ, КН 2.50

Оценка за МЧМ: 5,5 (по 10-балльной шкале)

Перспектива: основной вратарь в НХЛ

Не будем в очередной раз вспоминать мемы с потерянной клюшкой Аскарова, даже сам Ярослав пошутил над этой проблемой. Он отыграл турнир нестабильно, и от него явно ждали большего. Но потенциал у Аскарова все равно невероятный.

Артур Ахтямов, 1 матч, 94,4% ОБ, КН 1.00

Перспектива: основной вратарь в КХЛ

Отыграл матч с австрийцами (7:1), который сложно оценивать для вратаря. В системе «Ак Барса» с вратарями все очень неплохо, так что сложно прогнозировать, когда Ахтямов закрепится в КХЛ.

Защитники

Семен Чистяков, 3 (0+3) очка в 7 матчах, «+1»

Оценка за МЧМ: 6,5

Перспектива : защитник топ-4/топ-6 в НХЛ

Лучший игрок сборной на турнире. Отлично начинал атаки, полностью перекрывая недочеты у своих ворот.

Артемий Князев, 4 (1+3) очка в 7 матчах, «-1»

Оценка за МЧМ: 6,0

Перспектива: защитник топ-6 в НХЛ/первой пары в КХЛ

Показал очень взрослый хоккей, про такую игру обычно говорят «ничего лишнего». Очень неплохо прогрессирует, раньше Князева считали типичным примером атакующего защитника без умения грамотно сыграть в обороне. Сейчас Артемий существенно улучшил те игровые компоненты, которые отставали, и может претендовать на место в основе «Ак Барса».

Кирилл Кирсанов, 2 (1+1) очка в 7 матчах, «+1»

Оценка за МЧМ: 6,0

Перспектива: защитник топ-4/топ-6 в НХЛ

Кирсанов только этим летом выйдет на драфт, и за него точно развернется борьба между клубами КХЛ. Начиная турнир игроком третьей пары, он стал одним из ведущих защитников. А в матче против шведов (4:3 ОТ) вообще сыграл 27 минут.

Роман Бычков, 3 (0+3) очка в 7 матчах, «-2»

Оценка за МЧМ: 5,5

Перспектива: защитник топ-4/топ-6 в КХЛ

Вытеснил Чайку из второй пары, но не столько благодаря своей игре, сколько из-за неудачных действий Даниила. В системе «Локомотива» Бычкову будет очень трудно пробиться в основной состав.

Ян Кузнецов, 0 очков в 7 матчах, «-2»

Оценка за МЧМ: 5,0

Перспектива: защитник топ-6 в НХЛ/первой пары в КХЛ

Часто ошибался, не всегда удачно выбирал позицию.

Шакир Мухамадуллин, 0 очков в 7 матчах, «-2»

Оценка за МЧМ: 5,0

Перспектива: защитник топ-4 в НХЛ

Слишком много ошибок для защитника, который должен был стать лидером. Запомнилось и огромное количество неточных бросков от синей линии, и неудачная игра в большинстве. Впрочем, у Мухамадуллина еще будет возможность сыграть на МЧМ в следующем году.

Даниил Чайка, 0 очков в 7 матчах, «-2»

Оценка за МЧМ: 4,5

Перспектива: защитник топ-4 в НХЛ

То же самое можно сказать и про Чайку, который в этом сезоне отлично дебютировал в КХЛ за ЦСКА и даже провел несколько матчей в первой паре обороны. МЧМ у Даниила откровенно не получился.

Егор Шеховцов, 0 очков в 2 матчах, «0»

Перспектива: защитник топ-6 в КХЛ

Сыграл всего два матча с минимумом игрового времени.

Нападающие

Марат Хуснутдинов, 5 (2+3) очка в 7 матчах, «-3»

Оценка за МЧМ: 6,0

Перспектива: форвард топ-9 в НХЛ/первой тройки в КХЛ

Очень быстрый, техничный центр, который отлично находит продолжения для атак. Позиция центрфорварда для первой тройки на следующий МЧМ закрыта.

Василий Пономарев, 3 (3+0) очка в 7 матчах, «-3»

Оценка за МЧМ: 6,0

Перспектива: форвард топ-9 в НХЛ/первой тройки в КХЛ

Блеснул в матче с американцами (5:3), сделав дубль. Потом несколько ушел в тень, но забил важный гол немцам. Поразил очень уверенной игрой и универсальностью — классно действовал как в чужой, так и в своей зоне. В «Каролине» наверняка в восторге от того, что задрафтовали Пономарева во втором раунде.

Егор Афанасьев, 5 (2+3) очка в 7 матчах, «0»

Оценка за МЧМ: 5,5

Перспектива: форвард топ-9 в НХЛ/первой тройки в КХЛ

Невероятно сильный индивидуально нападающий. На протяжении всего турнира напрашивался перевод Афанасьева в первую тройку к Хуснутдинову, но это произошло только в матче за третье место.

Михаил Абрамов, 2 (0+2) очка в 4 матчах, «-1»

Оценка за МЧМ: 5,5

Перспектива: форвард первой тройки в КХЛ

Абрамов начинал турнир в запасе, но после травмы Чинахова стал играть во второй тройке и отлично использовал свой шанс. В полуфинале с канадцами при счете 0:4 его гол не засчитали из-за офсайда, но вины Абрамова в этом нет. Не то чтобы не верю в потенциал форварда в НХЛ, но в «Торонто», который владеет правами на игрока, попасть будет очень сложно. А уровень юниорских лиг Михаил перерос, это очевидно.

Захар Бардаков, 2 (1+1) очка в 7 матчах, «0»

Оценка за МЧМ: 6,0

Перспектива: форвард боттом-6 в КХЛ

К Бардакову сложно предъявлять претензии — нападающий «Витязя» отлично выполнил функцию форварда четвертого звена. А голов и передач от него никто особо и не требовал.

Арсений Грицюк, 4 (1+3) очка в 6 матчах, «+4»

Оценка за МЧМ: 5,5

Перспектива: форвард топ-6 в КХЛ

Для форварда второй тройки провел неудачный турнир, хотя статистика у Грицюка вроде бы неплохая. Возможно, на него отчасти повлиял непонятный статус в клубе. В «Авангарде» его вызывали и не выпускали на лед, в новокузнецком «Металлурге» тоже не всегда давали много игрового времени. В любом случае, Грицюк — очень талантливый форвард, и при должном доверии он может заиграть.

Илья Сафонов, 2 (2+0) очка в 7 матчах, «0»

Оценка за МЧМ: 5,5

Перспектива: форвард топ-9 в КХЛ

Автор единственного гола сборной в двух последних матчах на турнире. Грубо не ошибался, но и креатива от Сафонова было немного.

Родион Амиров, 6 (2+4) очка в 7 матчах, «-4»

Оценка за МЧМ: 5,5

Перспектива: форвард топ-6/топ-9 в НХЛ

Лучший бомбардир сборной — так почему такая низкая оценка? Все просто: от Амирова ждали гораздо большего. Но форвард «Салавата Юлаева» включался лишь моментами, а играть без шайбы у него до сих пор получается не очень. Если Родион прибавит в силовой игре, наберет массы и будет стабилен, он может заиграть в «Торонто», который задрафтовал его под 15-м номером. Но конкуренция в клубе такая, что ближайшие годы Амиров наверняка проведет в Уфе.

Василий Подколзин, 4 (2+2) очка в 7 матчах, «-2»

Оценка за МЧМ: 5,0

Перспектива: форвард топ-6/топ-9 в НХЛ

Для капитана молодежки это уже был третий МЧМ, и в отличие от предыдущих в Эдмонтоне он должен был стать настоящим лидером. И если по духу он стопроцентно стал таковым, то по игре такого не скажешь. Оба гола были забиты австрийцам, а в полуфинале и матче за третье место Василий лишь хватал неоправданные удаления.

«Ванкувер» ждет Подколзина уже после этого сезона, когда у него истекает контракт со СКА. Василий полностью готов ко взрослому хоккею, но вряд ли способен сразу заиграть в НХЛ. Да и с такой результативностью сложно претендовать на место в топ-6. Впрочем, кто-то ведь должен играть и в нижних звеньях, а все качества для удачной игры в силовых сочетаниях у Подколзина есть.

Максим Грошев, 2 (0+2) очка в 7 матчах, «+1»

Оценка за МЧМ: 5,0

Перспектива: форвард топ-6/топ-9 в КХЛ

Форвард СКА использовался в четвертом звене в качестве «энерджайзера» и порой справлялся очень неплохо. Но Грошеву пока явно не хватает быстроты в принятии решений, да и партнеров он не всегда видит. При этом катание и природные данные у него феноменальные.

Егор Чинахов, 1 (1+0) очко в 5 матчах, «-2»

Оценка за МЧМ: 4,5

Перспектива: форвард топ-6/топ-9 в НХЛ

Форвард «Авангарда» должен был стать одним из лидеров сборной, но ему помешала травма, полученная в игре с Австрией. На полуфинал Чинахов вышел в далеком от оптимального состоянии и в итоге неудачно провел турнир. Но в перспективе это один из самых талантливых российских форвардов, что подтверждает его удачная игра за «Авангард». Не зря ведь в «Коламбусе» его выбрали в первом раунде, хотя в преддрафтовых рейтингах Чинахова вообще не было.

Данил Башкиров, 1 (1+0) очко в 7 матчах, «-3»

Оценка за МЧМ: 4,5

Перспектива: форвард топ-6/топ-9 в КХЛ

Забил победный гол немцам, но в остальном совершенно ничем не запомнился. При этом нельзя сказать, что Башкиров — строго игрок для сдерживания. У него есть данные, чтобы забивать и быть полезным впереди, но на МЧМ он никак их не проявил.

Егор Спиридонов, 0 очков в 7 матчах, 0

Оценка за МЧМ: 4,5

Перспектива: форвард топ-9 в КХЛ

Практически ничем не помог в атаке, но для меньшинства это отличный игрок. Перед началом этого сезона Спиридонов был обменян из «Магнитки» в СКА, где со временем вполне может застолбить за собой место в нижних тройках.

Владислав Фирстов, 0 очков в 5 матчах, 0

Оценка за МЧМ: 4,0

Перспектива: форвард топ-6/топ-9 в КХЛ

Так и осталось непонятным, для чего Фирстов был вызван в сборную. Выступающий в NCAA форвард никак себя не проявил и запомнился только падением в матче с немцами при выходе «один в ноль».