«У русских нет суперзвезды в атаке, но...» Канада с нетерпением ждет матча с Россией перед МЧМ

Североамериканская пресса оценивает состав и перспективы сборной России в преддверии молодежного чемпионата мира-2021 и контрольного матча с Канадой, который состоится в ночь на четверг

TSN : «Игра с Россией станет хорошей проверкой для Канады»

Контрольный матч против России станет для Канады единственной возможностью проверить боевой состав перед стартом молодежного чемпионата мира. Ведь двусторонние игры никогда не заменят противостояния с настоящим соперником.

Соперником, который должен находиться в гораздо более хорошем игровом тонусе. К примеру, российский защитник Семен Чистяков провел почти три десятка матчей за «Авангард» в КХЛ в этом сезоне.

Игроки же канадской команды планомерно готовились к турниру в «пузыре». Несколько контрольных встреч с командами колледжей были отменены. Так что игра с Россией станет хорошей проверкой нынешних возможностей команды.

SBNation : «В нападении у России нет яркой суперзвезды»

Молодежный чемпионат мира 2020 года закончился для сборной России большим разочарованием. И эта команда явно будет гореть желанием взять реванш.

У России подобралась сильная линия нападения. Пусть даже у главного тренера Игоря Ларионова нет суперзвезд вроде Андрея Свечникова или Виталия Кравцова, но у него все равно есть из кого выбирать. К примеру, произведший фурор в последнее время нападающий «Авангарда» Егор Чинахов или куда более хорошо знакомый заокеанским любителям хоккея Егор Афанасьев. Да, возможно, в команде среди форвардов нет какой-то яркой суперзвезды, но зато у России будет две-три очень ровных тройки нападения.

В обороне гораздо больше вопросов. Там также нет яркого лидера, каким в прошлые пару раз был Александр Романов, да и опыта многим будет недоставать. Ребята вроде Артемия Князева или Яна Кузнецова — добротные защитники, но без изюминки. Шакир Мухамадуллин ярко проявил себя на старте сезона в КХЛ, но и в его игре все еще хватает очевидных пробелов.

Россиянам остается уповать, что уверенности им добавит вратарская линия, где большие надежды будут возлагаться на Ярослава Аскарова. Это один из главных мировых талантов на своей позиции, и ожидается, что он достигнет уровня Василевского или Бобровского.

Sporting News : «У России есть одно явное преимущество: Ярослав Аскаров»

Канада привезла слишком сильную команду, чтобы называть кого-то другого фаворитами. Пусть даже есть сомнения во вратарской линии. Но линия атаки слишком сильна, чтобы не компенсировать этот недостаток.

По многим прогнозам, Россия должна занять третье место. Но у нее есть одно явное преимущество: Ярослав Аскаров. Это восходящая звезда. 18-летний голкипер уже отменно проявил себя в КХЛ. Если он способен показывать такую игру во второй по силе лиге мира в матчах против взрослых профессионалов, то что он может сделать со своими сверстниками? К тому же в прошлом году турнир ему явно не удался, так что он будет полон мотивации.

Многие называют его лучшим молодым вратарем со времен Кэри Прайса. И у Аскарова будет хороший шанс подтвердить правоту этих слов.

The Hockey Writers : «Россия всегда входит в число фаворитов МЧМ»

Россия всегда входит в число фаворитов любого международного турнира. Тем более когда речь заходит о молодежном чемпионате мира. Пусть в этом году на МЧМ приедет не самая яркая команда, которая во много будет зависеть от своего вратаря, но в ней все равно есть игроки, за которыми стоит очень пристально понаблюдать.

Родион Амиров

В августе «Торонто» многих удивил, когда обменял вингера Каспери Капанена в «Питтсбург». Взамен «Кленовые листья» получили несколько активов, главным из которых стал общий 15-й выбор на драфте. И некоторые удивились, когда этот пик был потрачен на российского нападающего Родиона Амирова.

Но пока в этом сезоне нападающий оправдывает ожидания, показывая более чем достойную результативность на профессиональном уровне для своего возраста. А на ноябрьском Кубке «Карьяла» он и вовсе был признан лучшим нападающим турнира.

Амиров должен играть в первом звене, где сможет проявить не только свою атакующую мощь, но и оборонительные навыки. Он уже показал, что умеет проявлять себя в важных матчах, так что не удивляйтесь, если он проделает то же самое на МЧМ.

Василий Подколзин

Один из немногих членов команды, который ездил на прошлый чемпионат мира среди молодежи. И проспект «Ванкувера» приехал в Канаду в качестве капитана команды.

Этот сезон в КХЛ пока у него не очень складывается. Зато он ярко напомнил о себе на Кубке «Карьяла», где стал лучшим бомбардиром.

Несмотря на определенные проблемы в клубе, Подколзин остается одним из лидеров команды и одним из самых опасных форвардов. К тому же, кажется, Ларионов — фанат его игры, что должно добавить Подколзину дополнительной уверенности. Без сомнения, на него Россия будет делать большую ставку.

Sportsnet : «Чайка давно обратил на себя внимание»

К сожалению, по разным причинам мы не увидим на предстоящем турнире многих интересных молодых игроков. Но и без них хватает ярких талантов, за которыми стоит последить. И отдельно хочется поговорить о тех хоккеистах, которые выйдут на драфт НХЛ в 2021 году.

Даниил Чайка

Чайка возвращается в Канаду из России, где последнее время играл на правах аренды. Потенциальный пик первого раунда драфта в этом сезоне выступал в системе ЦСКА, где успел поиграть на разных уровнях: КХЛ, ВХЛ и МХЛ.

Пусть в главной лиге он пока не отметился набранными баллами, но 18-летний игрок обороны давно обратил на себя внимание.

Это очень умный, мощный защитник, который не только надежен в своей зоне, но и может поддержать быструю атаку. Также он очень умело действует на синей линии в большинстве.

Илья Сафонов

Еще один молодой российский игрок, который проявил себя на Кубке «Карьяла». Он не так давно попал на радары скаутов, но теперь уже уверенно претендует на то, чтобы быть выбранным во втором раунде.

Мощный 19-летний форвард набрал три очка на финском этапе Евротура, но, как и Чайка, пока не отличался результативностью в КХЛ.

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов использует его в разных ролях. И он вряд ли отойдет от своей практики на МЧМ.