За год до Баффало молодежка с Кузнецовым и Тарасенко опозорилась в плей-офф со Швейцарией. Разве их карьеру убило это фиаско?

Игорь Рабинер — об итогах МЧМ.

Мое главное впечатление от этой нашей хоккейной молодежки — то, что 90 процентов ее игроков середняки. Выходят играть с финнами «4 на 4» — и те их возят. Это реальность нашего молодежного хоккея. Средний уровень очень посредственный, а в этой команде и тащить оказалось некому.

Разве что защитник Князев ярче других смотрелся. Но не случайно ведь Фетисов сказал, что ни одного игрока этой сборной России не взяли бы в сборную Канады. Может, это и перебор, но только легкий. Не более трех-четырех человек — это точно.

Подколзин, самый, казалось бы, талантливый и опытный в этой команде, вроде сегодня очень хотел, и сам носился, и других настраивал, а выхлоп — два четырехминутных удаления в полуфинале и матче за бронзу. Причем сегодня — в последней 10-минутке, когда этот штраф сломал то немногое, что в команде еще оставалось.

Пока структура игры, поставленной Ларионовым, с финнами работала, в первые полпериода мы вели по броскам 7-0 и по счету 1:0. И смотреть на игру было приятно. Забей тогда больше (а могли, и не раз) — как знать, может, и не вернулись бы финны в игру. Хотя и со шведами, и с американцами-то они при минус два возвращались. В отличие от нас.

При 0:1 финны тем более адаптировались. А через не могу эта наша сборная играть не могла, воля у нее атрофирована. То ли все приучены, что кто-то с лавки должен обязательно орать и заводить, а тут призывают думать. То ли гибкости игровой не хватило — и тут уже вопросы к Ларионову и его штабу. Почему особо говорю о штабе — потому что как раз в прошлом году микс Брагина и Ларионова, наличие двух самостоятельных центров идей оказались оптимальными, и для золота не хватило чуть-чуть. Сейчас второго полюса идей не было. Хотя, может, чего-то не знаю. Возможно, к следующему МЧМ Профессору стоит подойти к вопросу штаба более тщательно.

Матч за третье место мог закончиться по-другому, в отличие от полуфинала, но тоже не закончился. Выгрызать эта команда не могла, а на то, чтобы она научилась переигрывать, было слишком мало времени и мастерства. Учитывая еще и сюжеты обоих полуфиналов, такой исход матча за третье место в целом по турниру выглядит справедливым.

И все же убежден, что надо дать Ларионову второй шанс.

Ларионов и Гвардиола

Сильные слова нападающего молодежки Василия Пономарева о Ларионове: «Горжусь, что представляю его. Он дает советы, которые ты нигде не получишь. Расстроюсь, если он уйдет в отставку или его уберут. Каждый в этой команде готов поставить все за Игоря Николаевича, чтобы он был рядом всю жизнь. Мне кажется, многие, кто лично с ним не знаком, не представляют, насколько он великий и знает, что подсказать в нужный момент».

Редко слышишь от игрока такие слова по отношению к главному тренеру, тем более сразу после большой неудачи. Капитан команды Василий Подколзин сказал не так красиво, но тоже очень понятно: «Мы подставили своего тренера. Он этого не заслуживает. Надеюсь, что ребята, которые будут в молодежной сборной после нас, его порадуют».

Мне было очень важно, что скажут игроки, потому что по их словам можно будет многое понять про микроклимат и взаимоотношения между Ларионовым и хоккеистами.

Сказали. И, кажется, я понимаю, что они имели в виду. В том числе и потому, что сам хорошо знаю Ларионова и образ его мышления.

Есть такая известная цитата: «Великие умы обсуждают идеи. Средние умы обсуждают события. Мелкие умы обсуждают людей». А тренеры в командных видах спорта делятся (вот тут — не по принципу великие, средние и мелкие, а просто по факту) на тех, кто отталкивается от идеи и под нее строит игру и подбирает игроков, а также на тех, кто мыслит прагматично и строит игру в зависимости от тех игроков, которые есть в его распоряжении.

Это к тому, что Ларионову как великому хоккейному уму интересна идея — ключевое слово во всей этой истории. И, кстати, интересна не только в хоккее — он часто ездит в Англию, общается там с футбольными людьми, и теперь, думаю, понятно, почему ему идейно так близок Гвардиола. И про свою великую пятерку времен ЦСКА он говорит, что это была тики-така на льду.

Под 60 он пошел в тренеры, чтобы попытаться воссоздать на молодежном уровне что-то подобное. На Кубке Карьяла казалось, что удается. По первому матчу МЧМ с будущим чемпионом американцами — тоже, их больше в Эдмонтоне не обыграл никто.

И те же Пономарев с Подколзиным, говоря о своем отношении к Ларионову, уверен, имеют в виду не то, каким великим хоккеистом он был, — действующие игроки судят по тому, что видят сегодня, а не было вчера. Уверен, они имеют в виду те идеи, которые Профессор пытался вложить в их головы. Но до конца это не удалось.

Иногда нужно бороться и бодаться

Что и когда пошло не так — предстоит разобраться. На такие вопросы никогда нельзя ответить сразу. Когда-то великий футбольный тренер Виктор Маслов сказал великому же журналисту Льву Филатову, когда тот подошел с каким-то вопросом в Англии сразу после одной из игр ЧМ-66: «Экий ты быстрый. Футбол понимаешь слоями». Так и здесь — пока можно говорить только о том, что лежит на самой поверхности. Беда, что часто у нас этим и ограничиваются.

По каким-то то причинам идея Ларионова сейчас не сработала. Подходят ли для ее реализации эти игроки — и по качеству, и по образу мышления, и по тому, к чему их приучали с детства? Сколько нужно времени на совместную подготовку, чтобы ее воплотить? Не стерся ли за последние лет 20 такой хоккей в принципе из нашего ДНК?

Игрокам такой хоккей нравится. Не может не нравиться, потому что все они выходят на лед, чтобы играть, а не «бороться, бодаться и обороняться всей пятеркой», как выразился уже после матча за третье место сам Ларионов.

Но ведь бывают в игре моменты, когда бороться, бодаться и обороняться всей пятеркой тоже надо. Без этого не обойтись, и сам Игорь Николаевич по временам «Детройта», да и ЦСКА в Суперсериях, и сборной в главных матчах это прекрасно знает. На одной идее, какой бы прекрасной она ни была, команду не сделаешь, а умения терпеть и переламывать на этом МЧМ мы у нее не увидели.

Но убежден, что эта история не может, не должна оборваться здесь и сейчас. Очень надеюсь, что и сам Ларионов не разочаруется сейчас в своем походе в тренерство и не уйдет сам, и у ФХР хватит трезвости не менять коней на переправе. Нет, у эксперимента с тренером Ларионовым вовсе не гарантирован успешный исход. Так в спорте вообще не бывает.

И пока нет ответа на вопрос, может ли Профессор добиваться от игроков хотя бы подобия того хоккея, в который когда-то играл сам и в который верит. Вот тончайший в прошлом футболист Валентин Иванов, став тренером, понял, что не может, — и все упростил до предела, сделал по рабоче-крестьянски, и это стало его большой трагедией.

Но у Ларионова — правильная идея, правильное направление. И слова Пономарева и Полколзина говорят о том, что он не находится с игроками в разных мирах, они его слышат, понимают и ценят. Только вот реализовать идею сборная не смогла. Надеюсь, со второй попытки это произойдет.

Не ставьте ни на ком крест

Просто несколько фактов, чтобы перестать воспринимать это четвертое место на МЧМ как вселенскую трагедию, что происходит сейчас со многими людьми. Но и, с другой стороны, не надо думать, что триумф на молодежном первенстве что-то кому-то в дальнейшей жизни гарантирует. В общем, не бейте себя ушами по щекам, как говорил Остап Бендер!

Ровно за год до великого камбэка в Баффало-2011 сборная России вылетела в четвертьфинале от Швейцарии. И там были те же Тарасенко и Кузнецов, Орлов и Зайцев, что и год спустя. Их убило то еще большее фиаско, чем сейчас? Они не стали тем, кем стали?

Тренером на том турнире был Владимир Плющев, которого после того и заменили на Валерия Брагина. Это было обоснованно не только из-за жуткого результата, но и из-за советского стиля управления, который практиковал Плющев. С другой стороны, когда-то и Плющев с другой российской командой выигрывал МЧМ, а у Брагина не получалось в клубах, да и вылет в четвертьфинале МЧМ у него тоже был. Сила любого тренера — не в отсутствии провалов, а в умении делать из них правильные выводы.

Голы в легендарном финале Баффало забили не только Тарасенко и Панарин с трех передач Кузнецова, но и Кицын с Двуреченским. Чего двое последних добились во взрослой карьере? Как им помог тот МЧМ? Кто их помнит, кроме хоккейных гиков?

И неужели вы думаете, что Панарин стал такой звездой благодаря тому дублю Канаде в Баффало в роли игрока четвертого звена? Да его даже не задрафтовали в НХЛ. Вообще. Несмотря на тот дубль. Но он год за годом прогрессировал, использовал шансы (хотя тоже не все — в «Ак Барсе» у Крикунова не заиграл) и добился намного большего, чем от него ожидали.

Малкин в двух финалах МЧМ с Канадой в 2005 и 2006 годах проигрывал 1:6 и 0:5, причем во втором случае у «Кленовых листьев» вообще не было звезд. Это помешало Малкину стать Малкиным? А Овечкину 1:6 — Овечкиным?

О чем все это говорит? О том, что жить надо каждый день, а не одним великим или несчастным вечером из прошлого. Вкладываться в каждый день без остатка, учиться на ошибках, слушать умных людей, не губить свой талант и постоянно становиться сильнее.

У олимпийской сборной Швеции перед золотом Турина-2006 был ад поражения от Белоруссии в Солт-Лейк-Сити-2002. И во многом это были одни и те же люди, которых смешали с дерьмом в одном случае и подняли до небес во втором. А канадцы перед триумфами Ванкувера и Сочи всухую проиграли в четвертьфинале Турина нам.

Не ставьте ни на ком крест. И когда Аскаров и Подколзин станут (даст бог) звездами НХЛ, вспоминайте иногда этот МЧМ, после которого одного пригвоздили за 15 потерь клюшки, а другого — за два четырехминутных удаления в полуфинале и бронзовом матче.

А еще вспоминайте слова Жванецкого: «Мыслить так трудно, поэтому большинство людей судит». Она — как раз про то, что происходит сейчас. Как и после любого резонансного поражения.

Наверное, это нормально. Но чтобы делать трезвые выводы, надо, чтобы эта пена сошла. И надо четко понимать, что у нас вырастают единичные звезды, а у Канады и теперь США за счет их систем гораздо выше средний уровень игроков. А потому мы можем стать чемпионами раз из десяти, для канадцев же серебро, как сейчас, — несчастный случай.