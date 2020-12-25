Россия не побеждала США на МЧМ уже 5 лет. Но по победам она пока впереди

Накануне первого матча МЧМ-2021 вспоминаем, как российская команда играла против американцев на молодежных первенствах мира.

Немного истории прошлого века

История хоккейных сборных СССР завершилась в 1991 году. А история сборных России началась в году 1993-м. Целый сезон национальная команда выступала с достаточно странным названием «сборная СНГ», но этот сезон вместил в себя множество побед, самой громкой из которых стала победа «детского сада дедушки Тихонова» на Олимпийских играх в Альбервиле. Правда, тон в том «детском саду» задавали отнюдь не юные Вячеслав Быков и Андрей Хомутов, а последний тогда и вовсе стал шестым и пока что заключительным нашим трехкратным олимпийским чемпионом по хоккею.

А еще в 1992-м году на молодежном чемпионате мира также победила сборная СНГ под руководством Петра Воробьева. Тогда еще на чемпионаты мира не пришел плей-офф, играли большой групповой турнир, его-то наша команда и выиграла, одержав шесть побед при одной ничьей, а американцы были повержены и вовсе с «сухим» счетом 5:0.

Год спустя национальная команда впервые позиционировала себя как сборная России. Но вот с результатами было похуже. Нет, главная команда страны свой чемпионат мира под руководством Бориса Михайлова выиграла. А вот молодежная сборная под руководством Юрия Моисеева на своем чемпионате мира заняла лишь шестое место из восьми участников. Героически обойдя в турнирной таблице сборные Германии и Японии. Американцам мы тогда уступили со счетом 2:4, и с этого матча начался отчет личных встреч молодежных сборных США и России.

На следующий год, в 1994-м, молодежку принял Геннадий Цыгуров. Под его руководством команда выиграла в своем новом статусе первые медали, бронзовые, а американцы были повержены со счетом 4:3.

Следующие два года молодежной сборной России руководил Игорь Дмитриев. С ним наша команда сперва завоевала серебро, а затем, в 1996 году, бронзу. Именно тогда, при Дмитриеве, молодежный чемпионат мира принял более привычный нам вид: две группы по пять команд. Только в плей-офф тогда выходили по три команды из каждой группы, причем победители групп — напрямую в полуфинал.

На следующие два сезона, 1997 и 1998 годов, в сборную вернулся Петр Воробьев. С ним мы вновь последовательно были бронзовыми и серебряными призерами, а кроме того, в 1998 году на групповом этапе обыграли сборную США со счетом 3:2.

Наконец, в 1999 году пришло время нашего первого триумфа. В финале молодежная сборная России под руководством Геннадия Цыгурова обыграла канадцев, причем это было в Канаде. Что же касается американцев, то они, заняв последнее место в своей группе, едва не вылетели из элиты.

Наше время

Кстати, тот факт, что молодежная сборная США едва не распрощалась с элитным дивизионом, сильно встряхнул весь американский хоккей. И уже в начале нового века вовсю заработали программы развития юниорского и молодежного хоккея, в тамошней федерации появились люди, ответственные за этот участок работы. Программы эти разогнались где-то к 2010 году, и с тех пор сборная США постоянно входит в число лидеров мирового молодежного хоккея.

У нас на начало 2000-х пришелся единственный случай двух подряд побед молодежной сборной на чемпионатах мира, которые совпали с двумя разгромами американцев. Сперва, в 2002 году, на групповом этапе сборная Владимира Плющева вынесла звездно-полосатых в четвертьфинале 6:1, а годом позже сборная Рафаила Ишматова разнесла их на групповом этапе чуть скромнее — 5:1.

Обе эти команды были сборной Ильи Ковальчука, но... без Ковальчука, поскольку уже был задрафтован и вовсю играл за «Атланту». Илью брали в молодежную сборную в 2001 году, но тот чемпионат мира, проходивший, кстати, в России, наша команда начисто провалила, заняв самое низкое в ее истории место — седьмое. Так в итоге и получилось, что у Ковальчука есть титул чемпиона мира среди юниоров (до 18 лет), а вот среди молодежных команд у него только седьмое место.

Куда больше повезло на молодежных чемпионатах мира Александру Овечкину, у которого есть и золото 2003 года, и серебро 2005-го. У Евгения Малкина только два серебра — 2005 и 2006 годов.

Кстати, МЧМ-2005 пришелся и первый случай, когда нам довелось сыграть с американцами дважды подряд, а заодно и самая большая победа над ними. Потому что в групповом турнире сборная Сергея Герсонского уступила звездно-полосатым 4:5. Зато на полуфинальной стадии не оставила от них камня на камне — 7:2, и у Овечкина с Малкиным в том памятном матче по голевому дублю. Жаль только, что в финале наши звезды ничего не смогли противопоставить канадцам, уступив им со счетом 1:6.

Эпоха Брагина

На момент прихода в молодежную сборную Валерия Брагина наша сборная вот уже семь лет не была на вершине пьедестала, хоть и исправно завершала мировые форумы, как говорят в таких случаях, в медалях. За 17 лет существования российской сборной было лишь четыре больших провала: 5-е место у команды Рафаила Ишматова, 6-е место у сборных Юрия Моисеева и Владимира Плющева и, наконец, 7-е — у Петра Воробьева. Остальные 13 раз мы были с медалями, в том числе трижды с золотыми.

Дебют в молодежной сборной Брагина, а точнее — финал этого дебюта, а еще точнее — третий период этого финала, когда наши парни превратили счет 0:3 в 5:3, стал не просто феерическим, но и вошел в народный эпос. Причем та сборная — с Тарасенко, Кузнецовым и Панариным — считалась не особо и перспективной по сравнению с тем, что у нас было раньше. И с американцами поначалу дело у Брагина шло совсем неплохо: наша сборная обыграла звездно-полосатых три раза подряд и еще одну победу на свой счет записала тогда, когда между двумя приходами Брагина сборной руководил Михаил Варнаков — старший. От Варнакова ждали победы на домашнем чемпионате мира, который проходил в Уфе. Но слишком уж Михаил Павлович полагался на еще одного первого номера драфта и капитана сборной Наиля Якупова, у которого игра с самого начала не заладилась.

Но с 2017 года в наших взаимоотношениях со сборной США стал нарастать кризис. Началось с того, что в том чемпионате сборная Брагина умудрилась уступить американцам дважды. Сперва на групповом этапе со счетом 2:3. А потом в полуфинале, и матч тот, а точнее серия послематчевых буллитов, до сих заставляет наших болельщиков рвать на себе волосы. Дело в том, что до того момента серии составляли три броска. Наш нападающий Денис Гурьянов пробил американского голкипера первым же броском. А наш вратарь Илья Самсонов отразил все три американских броска, победно вскинул руки и вместе с командой поехал в раздевалку. А американцы не поехали, их организаторы чемпионата заблаговременно предупредили, что серия послематчевых буллитов будет состоять из пяти бросков. Потом организаторы клялись и божились, что предупредили об этом и нашу команду, только так и не смогли сказать, кого именно. В итоге нашу команду вернули и заставили исполнять штрафные броски дальше. В каком психологическом состоянии оказалась и вся команда, и Самсонов, представить нетрудно, и в итоге в финал вышла американская сборная.

Спустя год у Брагина появилась, как ее шутя называли, «армянская сборная». Потому что в ее составе было сразу три хоккеиста с армянскими корнями — Андрей Алтыбармакян, Алексей Полодян и Артем Манукян. Вся армянская диаспора России вдруг стала досконально разбираться в хоккее, хотя раньше о нем слыхом не слыхивала. Да что там в России, у армянской диаспоры в Америке перед четвертьфиналами сердце обливалось кровью, поскольку свои должны были играть против своих. Впрочем, поддержка диаспор не помогла, «армянская» сборная проиграла американцам со счетом 2:4.

В 2019 году последовало еще одно поражение, на этот раз в группе, а спустя еще один год вновь в полуфинале. И оно стало пятым подряд.

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Сухой остаток

Таким образом, на сегодняшний день молодежная сборная России в рамках соответствующих чемпионатов мира провела против сборной США 21 матч. Преимущество пока на нашей стороне, хоть и минимальное — 11 российских побед против 10 американских. Сейчас наиболее показательным является серия из пяти поражений подряд, которые сборная Валерия Брагина потерпела за четыре последних турнира. И теперь Игорю Ларионову придется с этим что-то делать, в идеале — ломать об колено. Но даже поражение в первом матче группового этапа при современной формуле турнира, когда из пяти команд группы в четвертьфинал выходят четыре, не приведет к непоправимым последствиям.

Просто у нас очень специфические и очень теплые чувства к Америке. И у них, собственно говоря, тоже.