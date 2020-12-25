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Россия не побеждала США на МЧМ уже 5 лет. Но по победам она пока впереди

Максим Лебедев
Максим Лебедев
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Сегодня, 15:00
4 января 2019 года. Ванкувер. Россия — США — 1:2. В игре Артем Галимов (слева). Фото AFP Молодежная сборная России. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II История взаимоотношений России и США на МЧМ. Фото "СЭ"
4 января 2019 года. Ванкувер. Россия — США — 1:2. В игре Артем Галимов (слева). Фото AFP
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Накануне первого матча МЧМ-2021 вспоминаем, как российская команда играла против американцев на молодежных первенствах мира.
Игорь Ларионов.«В прошлом году американцы нас боялись». Интервью Ларионова перед матчем МЧМ против США

Немного истории прошлого века

История хоккейных сборных СССР завершилась в 1991 году. А история сборных России началась в году 1993-м. Целый сезон национальная команда выступала с достаточно странным названием «сборная СНГ», но этот сезон вместил в себя множество побед, самой громкой из которых стала победа «детского сада дедушки Тихонова» на Олимпийских играх в Альбервиле. Правда, тон в том «детском саду» задавали отнюдь не юные Вячеслав Быков и Андрей Хомутов, а последний тогда и вовсе стал шестым и пока что заключительным нашим трехкратным олимпийским чемпионом по хоккею.

А еще в 1992-м году на молодежном чемпионате мира также победила сборная СНГ под руководством Петра Воробьева. Тогда еще на чемпионаты мира не пришел плей-офф, играли большой групповой турнир, его-то наша команда и выиграла, одержав шесть побед при одной ничьей, а американцы были повержены и вовсе с «сухим» счетом 5:0.

Год спустя национальная команда впервые позиционировала себя как сборная России. Но вот с результатами было похуже. Нет, главная команда страны свой чемпионат мира под руководством Бориса Михайлова выиграла. А вот молодежная сборная под руководством Юрия Моисеева на своем чемпионате мира заняла лишь шестое место из восьми участников. Героически обойдя в турнирной таблице сборные Германии и Японии. Американцам мы тогда уступили со счетом 2:4, и с этого матча начался отчет личных встреч молодежных сборных США и России.

На следующий год, в 1994-м, молодежку принял Геннадий Цыгуров. Под его руководством команда выиграла в своем новом статусе первые медали, бронзовые, а американцы были повержены со счетом 4:3.

Следующие два года молодежной сборной России руководил Игорь Дмитриев. С ним наша команда сперва завоевала серебро, а затем, в 1996 году, бронзу. Именно тогда, при Дмитриеве, молодежный чемпионат мира принял более привычный нам вид: две группы по пять команд. Только в плей-офф тогда выходили по три команды из каждой группы, причем победители групп — напрямую в полуфинал.

На следующие два сезона, 1997 и 1998 годов, в сборную вернулся Петр Воробьев. С ним мы вновь последовательно были бронзовыми и серебряными призерами, а кроме того, в 1998 году на групповом этапе обыграли сборную США со счетом 3:2.

Наконец, в 1999 году пришло время нашего первого триумфа. В финале молодежная сборная России под руководством Геннадия Цыгурова обыграла канадцев, причем это было в Канаде. Что же касается американцев, то они, заняв последнее место в своей группе, едва не вылетели из элиты.

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Наше время

Кстати, тот факт, что молодежная сборная США едва не распрощалась с элитным дивизионом, сильно встряхнул весь американский хоккей. И уже в начале нового века вовсю заработали программы развития юниорского и молодежного хоккея, в тамошней федерации появились люди, ответственные за этот участок работы. Программы эти разогнались где-то к 2010 году, и с тех пор сборная США постоянно входит в число лидеров мирового молодежного хоккея.

У нас на начало 2000-х пришелся единственный случай двух подряд побед молодежной сборной на чемпионатах мира, которые совпали с двумя разгромами американцев. Сперва, в 2002 году, на групповом этапе сборная Владимира Плющева вынесла звездно-полосатых в четвертьфинале 6:1, а годом позже сборная Рафаила Ишматова разнесла их на групповом этапе чуть скромнее — 5:1.

Обе эти команды были сборной Ильи Ковальчука, но... без Ковальчука, поскольку уже был задрафтован и вовсю играл за «Атланту». Илью брали в молодежную сборную в 2001 году, но тот чемпионат мира, проходивший, кстати, в России, наша команда начисто провалила, заняв самое низкое в ее истории место — седьмое. Так в итоге и получилось, что у Ковальчука есть титул чемпиона мира среди юниоров (до 18 лет), а вот среди молодежных команд у него только седьмое место.

Куда больше повезло на молодежных чемпионатах мира Александру Овечкину, у которого есть и золото 2003 года, и серебро 2005-го. У Евгения Малкина только два серебра — 2005 и 2006 годов.

Кстати, МЧМ-2005 пришелся и первый случай, когда нам довелось сыграть с американцами дважды подряд, а заодно и самая большая победа над ними. Потому что в групповом турнире сборная Сергея Герсонского уступила звездно-полосатым 4:5. Зато на полуфинальной стадии не оставила от них камня на камне — 7:2, и у Овечкина с Малкиным в том памятном матче по голевому дублю. Жаль только, что в финале наши звезды ничего не смогли противопоставить канадцам, уступив им со счетом 1:6.

24&nbsp;декабря. Россия&nbsp;&mdash; Канада&nbsp;&mdash; 0:1.«Надеждам Канады на золото нанесен серьезный удар». Что пишут в Канаде о матче с Россией

Эпоха Брагина

На момент прихода в молодежную сборную Валерия Брагина наша сборная вот уже семь лет не была на вершине пьедестала, хоть и исправно завершала мировые форумы, как говорят в таких случаях, в медалях. За 17 лет существования российской сборной было лишь четыре больших провала: 5-е место у команды Рафаила Ишматова, 6-е место у сборных Юрия Моисеева и Владимира Плющева и, наконец, 7-е — у Петра Воробьева. Остальные 13 раз мы были с медалями, в том числе трижды с золотыми.

Дебют в молодежной сборной Брагина, а точнее — финал этого дебюта, а еще точнее — третий период этого финала, когда наши парни превратили счет 0:3 в 5:3, стал не просто феерическим, но и вошел в народный эпос. Причем та сборная — с Тарасенко, Кузнецовым и Панариным — считалась не особо и перспективной по сравнению с тем, что у нас было раньше. И с американцами поначалу дело у Брагина шло совсем неплохо: наша сборная обыграла звездно-полосатых три раза подряд и еще одну победу на свой счет записала тогда, когда между двумя приходами Брагина сборной руководил Михаил Варнаков — старший. От Варнакова ждали победы на домашнем чемпионате мира, который проходил в Уфе. Но слишком уж Михаил Павлович полагался на еще одного первого номера драфта и капитана сборной Наиля Якупова, у которого игра с самого начала не заладилась.

Но с 2017 года в наших взаимоотношениях со сборной США стал нарастать кризис. Началось с того, что в том чемпионате сборная Брагина умудрилась уступить американцам дважды. Сперва на групповом этапе со счетом 2:3. А потом в полуфинале, и матч тот, а точнее серия послематчевых буллитов, до сих заставляет наших болельщиков рвать на себе волосы. Дело в том, что до того момента серии составляли три броска. Наш нападающий Денис Гурьянов пробил американского голкипера первым же броском. А наш вратарь Илья Самсонов отразил все три американских броска, победно вскинул руки и вместе с командой поехал в раздевалку. А американцы не поехали, их организаторы чемпионата заблаговременно предупредили, что серия послематчевых буллитов будет состоять из пяти бросков. Потом организаторы клялись и божились, что предупредили об этом и нашу команду, только так и не смогли сказать, кого именно. В итоге нашу команду вернули и заставили исполнять штрафные броски дальше. В каком психологическом состоянии оказалась и вся команда, и Самсонов, представить нетрудно, и в итоге в финал вышла американская сборная.

Спустя год у Брагина появилась, как ее шутя называли, «армянская сборная». Потому что в ее составе было сразу три хоккеиста с армянскими корнями — Андрей Алтыбармакян, Алексей Полодян и Артем Манукян. Вся армянская диаспора России вдруг стала досконально разбираться в хоккее, хотя раньше о нем слыхом не слыхивала. Да что там в России, у армянской диаспоры в Америке перед четвертьфиналами сердце обливалось кровью, поскольку свои должны были играть против своих. Впрочем, поддержка диаспор не помогла, «армянская» сборная проиграла американцам со счетом 2:4.

В 2019 году последовало еще одно поражение, на этот раз в группе, а спустя еще один год вновь в полуфинале. И оно стало пятым подряд.

Сухой остаток

Таким образом, на сегодняшний день молодежная сборная России в рамках соответствующих чемпионатов мира провела против сборной США 21 матч. Преимущество пока на нашей стороне, хоть и минимальное — 11 российских побед против 10 американских. Сейчас наиболее показательным является серия из пяти поражений подряд, которые сборная Валерия Брагина потерпела за четыре последних турнира. И теперь Игорю Ларионову придется с этим что-то делать, в идеале — ломать об колено. Но даже поражение в первом матче группового этапа при современной формуле турнира, когда из пяти команд группы в четвертьфинал выходят четыре, не приведет к непоправимым последствиям.

Просто у нас очень специфические и очень теплые чувства к Америке. И у них, собственно говоря, тоже.

История взаимоотношений России и США на МЧМ. Фото "СЭ"
История взаимоотношений России и США на МЧМ. Фото «СЭ»

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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