Победители МЧМ-2011. Где они сейчас?

Рассказываем, что стало с парнями, добывшими золото 10 лет назад.

6 января исполнится 10 лет с момента последней победы сборной России на молодежном чемпионате мира. Несколько игроков той команды стали настоящими звездами мирового хоккея. Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Владимир Тарасенко выиграли Кубок Стэнли, а Артемий Панарин занимает второе место в списке самых высокооплачиваемых игроков НХЛ.

Но далеко не все парни, подарившие стране радость в январе 2011-го, построили шикарную карьеру.

Дмитрий Шикин. Фото «СЭ»

Игорь Бобков. Фото «СЭ»

Эмиль Гарипов. Фото «СЭ»

Дмитрий Орлов. Фото «СЭ»

Юрий Урычев. Фото «СЭ»

Георгий Бердюков. Фото «СЭ»

Максим Березин. Фото «СЭ»

Андрей Сергеев. Фото «СЭ»

Максим Игнатович. Фото «СЭ»

Никита Пивцакин. Фото «СЭ»

Никита Зайцев. Фото «СЭ»

Евгений Кузнецов. Фото «СЭ»

Владимир Тарасенко. Фото «СЭ»

Максим Кицын. Фото «СЭ»

Даниил Собченко. Фото «СЭ»

Денис Голубев. Фото «СЭ»

Никита Двуреченский. Фото «СЭ»

Артемий Панарин. Фото «СЭ»

Сергей Калинин. Фото «СЭ»

Артем Воронин. Фото «СЭ»

Станислав Бочаров. Фото «СЭ»

Семен Валуйский. Фото «СЭ»