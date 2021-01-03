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Победители МЧМ-2011. Где они сейчас?

Артур Хайруллин
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Сегодня, 22:45
2011 год. Артемий Панарин и Владимир Тарасенко. Фото Reuters Дмитрий Шикин. Фото "СЭ" Игорь Бобков. Фото "СЭ" Эмиль Гарипов. Фото "СЭ" Дмитрий Орлов. Фото "СЭ" Юрий Урычев. Фото "СЭ" Георгий Бердюков. Фото "СЭ" Максим Березин. Фото "СЭ" Андрей Сергеев. Фото "СЭ" Максим Игнатович. Фото "СЭ" Никита Пивцакин. Фото "СЭ" Никита Зайцев. Фото "СЭ" Евгений Кузнецов. Фото "СЭ" Владимир Тарасенко. Фото "СЭ" Максим Кицын. Фото "СЭ" Даниил Собченко. Фото "СЭ" Денис Голубев. Фото "СЭ" Никита Двуреченский. Фото "СЭ" Артемий Панарин. Фото "СЭ" Сергей Калинин. Фото "СЭ" Артем Воронин. Фото "СЭ" Станислав Бочаров. Фото "СЭ" Семен Валуйский. Фото "СЭ" Антон Бурдасов. Фото "СЭ"
2011 год. Артемий Панарин и Владимир Тарасенко. Фото Reuters
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Рассказываем, что стало с парнями, добывшими золото 10 лет назад.
Хоккеисты молодежной сборной Канады.Канада — явный фаворит в игре с Россией? Не все так однозначно

6 января исполнится 10 лет с момента последней победы сборной России на молодежном чемпионате мира. Несколько игроков той команды стали настоящими звездами мирового хоккея. Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Владимир Тарасенко выиграли Кубок Стэнли, а Артемий Панарин занимает второе место в списке самых высокооплачиваемых игроков НХЛ.

Но далеко не все парни, подарившие стране радость в январе 2011-го, построили шикарную карьеру.

Дмитрий Шикин. Фото "СЭ"
Дмитрий Шикин. Фото «СЭ»
Игорь Бобков. Фото "СЭ"
Игорь Бобков. Фото «СЭ»
Эмиль Гарипов. Фото "СЭ"
Эмиль Гарипов. Фото «СЭ»
Дмитрий Орлов. Фото "СЭ"
Дмитрий Орлов. Фото «СЭ»
Юрий Урычев. Фото "СЭ"
Юрий Урычев. Фото «СЭ»
Георгий Бердюков. Фото "СЭ"
Георгий Бердюков. Фото «СЭ»
Максим Березин. Фото "СЭ"
Максим Березин. Фото «СЭ»
Андрей Сергеев. Фото "СЭ"
Андрей Сергеев. Фото «СЭ»
Максим Игнатович. Фото "СЭ"
Максим Игнатович. Фото «СЭ»
Никита Пивцакин. Фото "СЭ"
Никита Пивцакин. Фото «СЭ»
Никита Зайцев. Фото "СЭ"
Никита Зайцев. Фото «СЭ»
Евгений Кузнецов. Фото "СЭ"
Евгений Кузнецов. Фото «СЭ»
Владимир Тарасенко. Фото "СЭ"
Владимир Тарасенко. Фото «СЭ»
Максим Кицын. Фото "СЭ"
Максим Кицын. Фото «СЭ»
Даниил Собченко. Фото "СЭ"
Даниил Собченко. Фото «СЭ»
Денис Голубев. Фото "СЭ"
Денис Голубев. Фото «СЭ»
Никита Двуреченский. Фото "СЭ"
Никита Двуреченский. Фото «СЭ»
Артемий Панарин. Фото "СЭ"
Артемий Панарин. Фото «СЭ»
Сергей Калинин. Фото "СЭ"
Сергей Калинин. Фото «СЭ»
Артем Воронин. Фото "СЭ"
Артем Воронин. Фото «СЭ»
Станислав Бочаров. Фото "СЭ"
Станислав Бочаров. Фото «СЭ»
Семен Валуйский. Фото "СЭ"
Семен Валуйский. Фото «СЭ»
Антон Бурдасов. Фото "СЭ"
Антон Бурдасов. Фото «СЭ»

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