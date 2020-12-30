Рейтинг топ-игроков молодежной сборной России.

Мы выбрали 30 лучших игроков из всех звезд молодежки с 1993 года. Журналисты отдела хоккея при составлении списка оценили командные достижения и личный вклад в результат, индивидуальную статистику и призы. Любой подобный рейтинг — повод для обсуждения, вы вправе согласиться с нашей версией топ-30 или написать свое мнение ниже в комментариях.

30 лучших хоккеистов сборной России на МЧМ. Версия «СЭ».

Балмочных (9-е место, здесь и далее — в рейтинге «СЭ»), Вишневский (15-е), Чубаров (19-е) и Афиногенов (24-е) — звезды первой золотой молодежки. Они прервали пятилетнюю гегемонию Канады: в 1998-м остановили главного соперника в четвертьфинале и остались с серебром после поражения от финнов, в 1999-м — победили «кленовых» в финале на их льду (3:2 ОТ в Виннипеге). Еще один яркий представитель чемпионов — вратарь Волков (16-е).

Балмочных два турнира подряд был лучшим бомбардиром и лидером команды. Между двумя МЧМ случились история с нападением на хоккеиста в его родном Липецке и срыв контракта с «Анахаймом», скандальный переезд из «Лады» в Северную Америку и запрет ФХР на вызов в сборную. Принявший молодежку тренер тольяттинского клуба Геннадий Цыгуров все равно позвал форварда. Нападающий брал игру на себя в решающий момент и мог обставить всю оборону и вратаря соперника, в финале с канадцами забил в ворота Луонго крутой гол с неудобной руки и висящим на плечах защитником. Золотой дубль с шайбой в овертайме — у Чубарова.

Трубачев (3-е), Григоренко (6-е), Медведев (7-е), Таратухин (22-е) и Полушин (23-е) выиграли два золота подряд в финалах против Канады — в 2002-м (5:4 в Пардубице) и 2003-м (3:2 в Галифаксе). Вместе с ними чемпионский дубль оформили Гребешков, Тютин, Кондратьев и Пережогин. В первой из версий той молодежки важная роль была у капитана Волченкова (12-е), а также Князева (27-е), Чистова (28-е) и Фролова, со второй зажег юный Овечкин. Причем звезды двух золотых чемпионатов, как и Балмочных, стали героями грустного сериала «Потерянные таланты».

Вратарь Медведев после дебюта в «Спартаке» в 15 лет сыграл на трех МЧМ. В 2002-м он вытащил полуфинал с финнами и в решающем матче при 1:3 отметился ключевым сэйвом перед своей заменой. В 2003-м молодежка с ним победила во всех играх, в новом финале с канадцами у голкипера — 22 спасения. Впереди вроде как была многообещающая карьера с вызовом в первую сборную, но Медведев из-за различных проблем ушел из хоккея в 22 года и пропал на много лет.

Игорь Григоренко и Трубачев вошли в число лучших бомбардиров и нападающих МЧМ-2003. У Григоренко — гол плюс пас в полуфинале с финнами и решающей игре с канадцами. В том же году форвард «Лады» отправился на взрослый чемпионат мира, а после него в родном Тольятти попал ночью в серьезную аварию. Она оборвала резкий рост нападающего и о перспективе попробовать себя в звездном «Детройте» пришлось забыть.

Трубачев забивал в обоих финалах с Канадой, в 2003-м на счету капитана молодежки — золотой гол. В одном звене с ним и Полушиным 17-летний Овечкин забросил шесть шайб за два матча в группе. Трубачев вел игру, выводил партнеров на завершение и забил в нужный момент: до победного гола в ворота канадцев на его счету решающая шайба в полуфинале. Большую часть карьеры хоккеист из Череповца провел в «Северстали» и все титулы завоевал на молодежном уровне.

Филатов (4-е) — лучший российский бомбардир на МЧМ и еще один герой сериала о потерянных талантах. Форвард набрал в молодежке на один балл больше Овечкина и Малкина, его не обогнал Кузнецов (по 26 очков). Он стал самым результативным игроком сборной и на бронзовом МЧМ-2008, и через год, когда был капитаном и главной звездой команды. В 2009-м россияне упустили победу за семь секунд до конца основного времени полуфинала с Канадой, которая затем завоевала золото в пятый раз подряд. На МЧМ-2010 Филатов попрощался с молодежкой одним голом, конфликтом с Владимиром Плющевым и провалом в четвертьфинале со Швейцарией.

Овечкин (2-е) и Малкин (5-е) провели по три молодежных чемпионата. Александр входил в золотую молодежку-2003, оба первых номера драфта НХЛ-2004 пережили неудачу в четвертьфинале с Финляндией и разочарование в финале-2005, после чего Евгений еще раз разгромно проиграл Канаде в 2006-м.

Овечкин — лучший снайпер российской команды на МЧМ (18 голов в 18 матчах). На золотом чемпионате-2003 17-летний Александр сделал два хет-трика в группе, в стартовой игре против США и потом со Швейцарией. На МЧМ-2005 он снова стал лучшим снайпером и вдобавок вошел в символическую сборную турнира. Капитан приехал в Гранд-Форкс с опытом игры на Кубке и чемпионате мира и был полон уверенности в себе и команде. В полуфинале россияне красиво разобрались с США (7:2), Овечкин вместе с Малкиным оформил по дублю. В финале их разгромила мощная по именам Канада с Бержероном, Кросби и другими (6:1), а Сергей Герсонский был вынужден снять лидера с игры из-за травмы после очередного хита соперников. Были слезы, осталась история: никто из российской молодежки не забивал на МЧМ больше.

Малкин — лучший ассистент российской команды на МЧМ (17 передач в 18 матчах). Евгений зажег с Овечкиным в 2005-м, через год стал капитаном на турнире в Ванкувере. Молодежка снова была собрана из большого числа талантов, хотя разговоры сводились к обсуждению прилетевшего позже всех Малкина. Он выглядел сильнее остальных, его связка с Кулеминым играла мощно, за исключением матча с Канадой. В полуфинале сборная убрала с пути главного фаворита, звездные по именам США (5:1). В решающей игре не самая впечатляющая по составу и при этом крепкая команда хозяев снова разгромила россиян (5:0). Опять были слезы и итог: два серебра и звание самого ценного хоккеиста МЧМ (нападающий получил его первым из россиян). И уже через месяц — олимпийский четвертьфинал с Канадой в Турине.

Кузнецов (1-е), Тарасенко (8-е), Орлов (21-е) и Кицын (29-е) — звезды молодежки, которая принесла России пятый титул в новейшей истории в 2011-м. Они вместе с Бобковым, Зайцевым и многими другими выступали на неудачном МЧМ-2010, последнем турнире до эпохи Валерия Брагина. И с новым тренером провели чемпионат на все времена.

Тарасенко — настоящий капитан золотой сборной в Баффало. Форвард разделил с Кузнецовым второе место в списке бомбардиров МЧМ-2011 и стал лицом той молодежки — команды с характером и волей. В полуфинале со Швецией (4:3 Б) нападающий провел первый гол. В финале с Канадой (5:3) сибиряк вернулся на лед в третьем периоде после удара по голове и травмы ребер, принял участие в погоне с 0:3, сравнял счет и затем ассистировал автору дубля Панарину.

Кузнецов выступал на трех молодежных чемпионатах, на двух из которых зажег и повторил лучший результат для бомбардиров сборной (26 очков). В золотом Баффало-2011 челябинец вытащил команду с 1:3 в концовке четвертьфинала с Финляндией. Забросил две шайбы (в том числе победную в овертайме) и запутал чужую защиту с капитаном Ватаненом в еще одном результативном выпаде, а потом по-уральски троллил соперника (видео интервью здесь). В финале форвард создал три голевые атаки из пяти. С его помощью исправно отличался партнер по тройке Кицын, а против канадцев — еще и Тарасенко с Двуреченским.

На МЧМ-2012 Кузнецов в матче с Латвией набрал 9 (3+6) очков и остановился в шаге от рекорда Петера Форсберга (10 баллов за результативность против Японии на МЧМ-1993). Еще одна фееричная игра — полуфинал с Канадой (6:5), в котором у капитана россиян — три гола и передача, а команда не отдала победу со счета 6:1. В других встречах обошлось без результативных действий Кузнецова, который стал лучшим бомбардиром и самым ценным игроком турнира.

Также в нашем рейтинге:

* Звезды молодежки середины 90-х Королюк (20-е) и Морозов (10-е) — первый стал лучшим снайпером двух турниров подряд, второй был в числе топ-бомбардиров, забивал в полуфиналах с Канадой (до золота добраться не помогло) и признавался нападающим чемпионата.

* Черепанов (13-е) — один из самых ярких талантов конца 2000-х, первый бомбардир молодежки и лучший нападающий МЧМ-2007, жизнь которого трагически оборвалась в октябре 2008-го во время матча «Авангарда».

* Василевский (17-е) и Макаров (30-е) — топовая бригада вратарей России на двух МЧМ, после которых будущий чемпион из «Тампы» предпринял третью попытку взять молодежный титул.

* Михаил Григоренко (25-е) и Кучеров (26-е) — два топовых бомбардира тех же команд, которые были близки к золоту, но до него не дотянулись.

* Капризов (11-е) — лучший бомбардир и нападающий МЧМ-2017, будущая звезда олимпийской сборной-2018.

* Романов (14-е) и Денисенко (18-е) — один из самых результативных наряду с Орловым российских защитников в истории МЧМ и первый бомбардир МЧМ-2019.