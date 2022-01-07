Обновленный топ-лист по итогам отмененного МЧМ и первой половины сезона-2021/22.

30 лучших юниоров российского хоккея: рейтинг января 2022 года.

В традиционной рубрике «СЭ» обновляет рейтинг 30 лучших юниоров нашего хоккея — из игроков не старше 20 лет. Как и в начале сезона, мы собрали свой топ из хоккеистов 2002 года рождения и младше. Как формируется список и что значат показатели вроде 9.0 В — вы можете прочитать здесь.

1. Контрольная встреча с Канадой и два матча группового этапа отмененного МЧМ нужны были как минимум для того, чтобы констатировать очевидный факт: Матвей Мичков — уникум, новый русский Next One и однозначно лучший хоккеист страны в категории U-20. В его недолгой карьере нет ни одного турнира, на котором он бы не доминировал.

Мичков — космос. Не устаю повторять, что его феномен заключается в трех аспектах: потрясающем голевом чутье, стабильности и какой-то невероятной смелости. Ему не важно, против кого играть — все равно будет выходить бросать, обыгрывать, финтить, пытаться сделать очередной лакросс и успевать огрызаться с теми, кто крупнее его. И этот парень тащил на себе молодежку в 17 лет. Кто, если не он, сейчас лучший юниор страны?

Ярослав Аскаров. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

2. Падение Ярослава Аскарова с первого на десятое место вряд ли кого-то удивит. Однако, как бы слабо петербуржец ни выглядел на всех троих своих МЧМ, по природным данным и потенциалу — это голкипер уровня НХЛ. И задавать вопрос, почему один из самых талантливых вратарей страны методично загибается, нужно, помимо самого Аскарова, руководству СКА и лично Роману Ротенбергу. Как вообще проспект «Нэшвилла» за пару лет в «лучшей системе для развития» превратился из наследника Василевского в главный мем российского хоккея?

3. А вот Шакир Мухамадуллин логично поднялся на третье место, пусть и сыграл в сборной Сергея Зубова максимально невыразительно у своих ворот. Но про атакующий перекос парня из Башкирии все давно уже в курсе. И благодарить за попадание в топ-3 стоит «Салават Юлаев» и Томи Лямся — финский тренер не просто регулярно доверяет Шакиру место в первых двух парах, но и считает его полноценной частью большинства уфимцев. Подобного доверия в КХЛ нет ни у кого из партнеров по молодежке. Впрочем, есть вероятность, что после подписания контракта новичка с «Нью-Джерси» Лямся может утратить интерес к развитию местного воспитанника.

4. Главный прорыв первой половины сезона — московский армеец Владимир Грудинин, который в предыдущей версии рейтинга замыкал третий десяток. На МЧМ миниатюрный парень из Ангарска был, пожалуй, единственным защитником, который не боялся поддерживать атаку и здорово чувствовал себя в редких позиционках россиян.

Порой юниору из ЦСКА банально не хватает габаритов при игре в своей зоне, и он вынужден смотреть, как его топорно продавливают хоккеисты посильнее. Зато воспитанник «Ермака» здорово играет клюшкой в отборе, грамотно перекрывает опасные зоны и дружит с позиционной обороной. Сейчас его все чаще подключают к играм за «Звезду» в ВХЛ, где он регулярно получает исключительно положительные отзывы от скаутов. И если Сергей Федоров не будет игнорировать его, как потухшего на позиции 13-го нападающего Прохора Полтапова, и уже в этом сезоне дозировано станет подпускать к основе, то в следующем получит роскошного молодого защитника для третьей пары.

5. Впервые попали в рейтинг легионеры из CHL Матвей Петров и Павел Минтюков. Первый прошлой весной провалил ЮЧМ, но сейчас так результативно играет за «Норт Бэй» в юниорской лиге Онтарио, что уже в ноябре наработал на контракт новичка с «Эдмонтоном». Непонятно, почему ФХР отказалась попробовать МЧМ действительно классного снайпера с дефицитным для нынешней команды правым хватом. С другой стороны, сколько таких золотых мальчиков из канадских минорных лиг проваливались на новогоднем турнире?

Со вторым ситуация сложнее. После обмена из «Динамо» в СКА москвич решил не перебираться в Санкт-Петербург и уехал в Онтарио. Вот только весь предыдущий сезон Минтюкову пришлось пропустить из-за отмены сезона в OHL, и в ФХР, кажется, вообще позабыли про атакующего защитника с классным катанием, скоростью и приличными руками. Останься бывший динамовец в России, он мог бы потеряться в переполненной системе питерского монстра. В «Сагино» же ему позволяют по полной использовать атакующий потенциал, набивать шишки и регулярно подключаться в атаку на позиции четвертого нападающего. В команде из небольшого мичиганского городка он стал местным королем синей линии, и сейчас есть все предпосылки, что на предстоящем драфте его выберут в первых двух раундах.