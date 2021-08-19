Топ-лист за несколько месяцев до молодежного чемпионата мира.

В традиционной рубрике «СЭ» обновляет рейтинг 30 лучших юниоров нашего хоккея — из игроков не старше 20 лет. На этот раз мы собрали свой топ из хоккеистов 2002 года рождения и младше. Как формируется список и что значат показатели вроде 9.0 В — вы можете прочитать здесь.

30 лучших юниоров России.

1. В прошлом году североамериканские скауты в один голос называли Ярослава Аскарова лучшим вратарем на драфте со времен Андрея Василевского. Не изменил их мнения даже очень неудачный для голкипера СКА МЧМ в Чехии, после которого в России у него появилось множество хейтеров.

Если не произойдет чего-то экстраординарного, уроженец Омска, как и когда-то звезда «Тампы», сыграет на третьем МЧМ и будет безальтернативным первым номером команды Игоря Ларионова. Турнир в канадском Эдмонтоне станет для Аскарова не только последним шансом побороться за золото МЧМ, но и очередной возможностью доказать всем, кто смотрит хоккей в лучшем случае два раза в год, что таланта у него не меньше, чем у обладателя «Конн Смайт Трофи».

Лучший вратарь недели, лучший новичок недели, лучшее спасение месяца — интересно, чем еще удивит 18-летний Ярослав Аскаров.#KHLTop10 сэйвов сентября: https://t.co/WZzzteMPRD pic.twitter.com/qSQiMa8QTo — КХЛ (@khl) October 3, 2020

Какие бы поводы для насмешек и сомнений Ярослав ни давал скептикам на международном уровне, на клубном он всегда выглядит солидно и стабильно. Проблема в том, что несмотря на полную готовность к регулярной игре в КХЛ, армейцы делают ставку на тандем Юханссон — Самонов и будут давать игровое время омичу по остаточному принципу.

Ситуация, когда основной голкипер молодежки будет доедать крохи за опытным шведом и противоречивым россиянином, точно не играет в пользу Игоря Ларионова. Возможно, ждать шанса в Петербурге проспекту «Нэшвилла» осталось недолго — клуб из Теннеси планирует подписать контракт новичка с Ярославом, как только у него истечет контракт со СКА следующей весной. Уже через полгода Аскаров может стать конкурентом Юусе Сароса за место в рамке «Предаторз», минуя АХЛ.

2. Марат Хуснутдинов — на данный момент сильнейший нападающий страны 2002 года рождения и капитан молодежки. Причем играть с литерой «С» на свитере еще одному топовому воспитаннику московской школы «Белые Медведи» и детского тренера Геннадия Курдина не впервой. Два года назад именно он капитанил на победном для юниорской сборной Сергея Голубовича Кубке Глинки/Гретцки. Если тогда Мару, как его называет на пресс-конференциях Профессор, рассматривали больше как оборонительного центра с поставленным взрывным катанием и неугасающим моторчиком где-то под нагрудником, то на прошлом МЧМ со старшим годом Хуснутдинов показал, что он куда более созидающий игрок, чем думали многие скауты.

Прошлой весной притормозить развитие Марата вполне могла неприятная травма плеча, полученная на шведском этапе Евротура, и последующая за ней операция. Но судя по тому, как форвард СКА сыграл на Sochi Hockey Open, куда Ларионов возил кандидатов в молодежку, четырехмесячное восстановление не выбило его из колеи. В матчах против кахаэловских грандов Хуснутдинов выглядел единственным нападающим сборной U-20, которого можно назвать стопроцентным игроком уровня КХЛ. Причем он не только генерировал больше половины голевых моментов команды, но и регулярно успевал подчищать провалы зеленых партнеров в обороне, снимая напряжение в своей зоне.

Практически все, кто знает Марата, говорят о его невероятном отношении к делу и тренировкам. Так что свернуть куда-то не туда по нехоккейным причинам он не должен. Уже сейчас лидер сборной Ларионова заслуживает полноценного места в основе СКА. Вопрос в том, дадут ли армейцы с их раздутой центральной осью развиваться на родной позиции. Как и у Аскарова, его контракт с петербуржцами заканчивается следующей весной — наверняка сразу после его окончания Хуснутдинова будут ждать в «Миннесоте», которая год назад потратила на него выбор во втором раунде драфта.

3. Василий Пономарев — один из самых одаренных российских центров за последние 10 лет и еще один триумфатор Глинки, прошедший через руки Сергея Голубовича. Прошлой зимой воспитанник зеленоградской «Орбиты», последние два сезона отыгравший в юниорской лиге Квебека, съездил на свой первый МЧМ и вместе с Захаром Бардаковым заставил соперников побаиваться номинальную четвертую тройку россиян.

В сравнении с Хуснутдиновым проспект «Каролины» играет в чуть менее динамичный хоккей и берет другим набором сильных качеств — высочайшим хоккейным IQ, неординарным мышлением, видением площадки и правильным выбором позиции.

Russia strikes first with a short-handed goal from Vasili Ponomaryov, 1-0 for @russiahockey over @deb_teams in first period of Quarter-Final Game 1! #WorldJuniors pic.twitter.com/uiNWUFEOvf — IIHF (@IIHFHockey) January 2, 2021

Вот только как Василий, который в конце декабря станет мозгом первого или второго звена молодежки, будет смотреться в КХЛ, сейчас мало кто понимает. Пока ключевые игроки сборной 2002 года получали хоть какое-то игровое время на взрослом уровне, Василий два сезона варился со сверстниками в канадской юниорке.

Из-за повреждения новичку «Спартака» пришлось пропустить и турнир в Сочи. Поэтому оценить его форму на контрасте с остальными кандидатами на поездку в Эдмонтон тяжело. Сейчас ясно одно — красно-белые готовы серьезно вложиться в развитие Пономарева, а Борис Миронов рассчитывает, что он сумеет закрыть позицию центра четвертой тройки.

4. Нужно ли в очередной раз рассказывать, кто такой Матвей Мичков? Претендент на первый номер драфта НХЛ-2023 и новый русский Next One в дебютной регулярке за «СКА-1946» низложил, казалось бы, нерушимые рекорды Никиты Кучерова в МХЛ по количеству голов и набранных очков для игроков до 17 лет, настрелял 16 очков на ЮЧМ, а не так давно вместе с юниорской сборной Владимира Филатова уничтожил все живое на Глинке.

Феномен Мичкова здорово описал в интервью «СЭ» его партнер по серебряной юниорке Федор Свечков: «Он может создать гол из ничего, из какой-то простой ситуации. Даже если у него особо нет моментов, то он хоп — и две забивает. Практически все свои моменты реализует. Вы можете пытаться играть с ним персонально, вы можете пытаться погасить его силовыми и выводить его из себя. Но как бы вы ни старались, он найдет способ отправить шайбу в сетку».

Матвей Мичков присоединился к команде в Сочи!



Напомним, на недавнем победном для сборной России Кубке Глинки/Грецки форвард установил рекорд турнира по набранным очкам, заработав 13 баллов за результативность, а также повторил рекорд по голам, забросив 8 шайб в 5 матчах. pic.twitter.com/BoyZWx8Sit — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) August 15, 2021

В нашем рейтинге Матвей расположился на четвертом месте только по одной причине — никто не знает, что будет с ним, когда он шагнет во взрослый хоккей. Мичков два дня назад присоединился к основе СКА на сборе в Сочи — представить вариант, при котором Валерий Брагин не будет привлекать его к играм в КХЛ, попросту нереально. Вундеркинд из Перми, который подписал пятилетний контракт с армейцами, — важнейший проект для Романа Ротенберга, который хочет показать миру наш ответ Коннору Макдэвиду.

5. Сравниться по уровню таланта с Мичковым может только его партнер по сборной 2004 года и в некотором роде его главный антагонист Иван Мирошниченко. Пока нападающий «Омских Ястребов», который не так давно дебютировал за «Авангард» в товарищеском матче с «Динамо», не производит такого же вау-эффекта. Пусть он и стабильно набирает очки на международных турнирах.

В самый разгар СИБИРСКОГО дерби ?, в МЕНЬШИНСТВЕ — нападающий «Омских Ястребов» Иван Мирошниченко не мог выбрать более подходящий момент, чтобы забросить первую шайбу в МХЛ #ЛигаСильных? pic.twitter.com/lexv06YfZ9 — Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) January 20, 2021

У Мирошниченко есть нереальная для своих лет «физика», позволяющая уже сейчас не теряться в силовой с мужиками, и убойный элитный бросок, из-за которого его сравнивают с Овечкиным. Однако с большой вероятностью предстоящий сезон он проведет в ВХЛ и получит солидный айс-тайм в недавно образованном фарм-клубе «Ястребов» — «Омских Крыльях».

6. Одно из главных открытий прошлого МЧМ Кирилл Кирсанов — единственный защитник в топ-5 нашего рейтинга. За последние два года хоккеист из системы СКА и воспитанник тверского хоккея сумел проделать путь от крепкого середняка для второй-третьей пары до игрока большинства и одного из самых талантливых оборонцев страны, которому доверяют играть по 20 минут за матч в КХЛ.

От Кирсанова в любой ситуации веет спокойствием и надежностью. При этом Кирилл не боится включать креатив и играть нетривиально — поэтому прямолинейным и серым хоккеистом его не назовешь. Удивительно, что парень, который к концу прошлого сезона превратился в стабильного игрока КХЛ, на прошедшем драфте был выбран лишь в третьем раунде.

Kirill Kirsanov (@hcSKA, 2021 Draft Eligible) with a LASER of a shot that finds twine! What a rip! Russia leads 3-2!#WorldJuniors #WJC2021 pic.twitter.com/I4gMaf5hoT — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) December 31, 2020

7. В целом оборона, которую может собрать Ларионов из доступных юниоров этой зимой, должна получиться симпатичнее, чем в прошлом году. Хотя звездных имен в ней также не будет.

Большие надежды тренерский штаб возлагает на защитника «Салавата Юлаева» и проспекта «Нью-Джерси» Шакира Мухамадуллина — со своим классным броском и атакующими навыками он точно будет одним из главных опций в большинстве.

А вот котировки провалившего прошлогодний МЧМ Даниила Чайки, который некогда считался потенциально элитным защитником для НХЛ, в глазах Ларионова резко упали после того, как москвич улетел в Америку и не поехал на турнир в Сочи из-за драфта, прошедшего… в онлайн-режиме.

Учитывая, что Чайка не сможет приехать на предстоящий Турнир четырех наций в Чехии, у него не будет иной возможности показаться тренеру перед МЧМ. Не получилось взглянуть в субтропиках и на жесткого домоседа Яна Кузнецова, еще в начале июля улетевшего в Калгари готовиться к тренировочному лагерю «Флэймз». Но, конечно, за Чайкой и Кузнецовым в сборной наблюдения не снимают. На кого точно не рассчитывают, так это на постоянно игравшего по юниорке со старшим годом Артема Грушникова, который так и не провел в прошлом сезоне ни одного официального матча из-за отмены сезона в юниорской лиге Онтарио.

Зато на берегу Черного моря штаб молодежки успел подержать в руках двух других защитников 2003 года — Владимира Грудинина и Арсения Коромыслова, здорово отыгравших на ЮЧМ. Правда, когда условные Телегин и Жарков банально продавливали миниатюрного и легковесного Грудинина, за него становилось страшновато.

Стоит обратить внимание на габаритного Кирилла Стеклова — одного из самых недооцененных защитников своего возраста, которого пока так и выбрали на драфте. Два года назад именно уроженец Таллина выходил в одной паре с Чайкой и здорово страховал куда более рискового партнера. В Сочи хоккеист «Витязя» наряду с Кирсановым был одним из немногих хоккеистов олимпийской сборной, который играл действительно по-взрослому.

8. Трудновато предсказать, кто застолбит за собой место сменщика Аскарова. Наверняка в Эдмонтоне будет ярославец Егор Гуськов, который поедет на Турнир четырех наций в статусе первого номера. Ларионов наверняка держит в голове вариант с Сергеем Ивановым — еще одним представителем системы СКА и сильнейшим голкипером мира по 2004 году рождения.

9. Даже если выносить за скобки предполагаемое попадание на МЧМ Мичкова и Мирошниченко, у россиян традиционно должно быть мощное и талантливое нападение. В особенности фланги.

Есть нижегородец Илья Федотов, которому главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски на этой предсезонке доверяет место в спецбригаде большинства, новосибирец Дмитрий Овчинников, созревший для основы «Сибири», чистый снайпер из «Динамо» Александр Кисаков, ставший вторым бомбардиром МХЛ в чемпионский сезон для молодежки бело-голубых. По потенциалу все три вингера находятся примерно на одном уровне. Разница между ними лишь в том, что первый сможет сыграть на МЧМ еще и в 2023 году. Не забывайте и про разностороннего Федора Свечкова, прошедшего через горнило «вышки» и способного потянуть позицию третьего центра в команде, где большинство парней будет на год старше него.

Должен оказаться в обойме форвард «Локомотива» Павел Тютнев, которого Андрей Скабелка не боялся использовать в плей-офф в качестве 13-го нападающего. Возможно, уже в Чехии Ларионов восстановит его старую связку с Пономаревым, зажигавшую на Глинке в 2019-м. Удивляет, что Игорь Николаевич вообще не рассматривает в качестве кандидата уфимца Александра Пашина — миниатюрного снайпера с убийственным кистевым, который и был главным наконечником в звене с ними.

10. Для меньшинства, работы и пахоты было бы логично взять на МЧМ сколоченную еще несколько лет назад динамовскую тройку Тринеев — Злодеев — Дидковский. Вся троица не потрясает индивидуальным мастерством или техникой, но умеет закрывать лидеров соперника и банально проламывать чужую оборону в тяжелые моменты за счет напора и высокого темпа.