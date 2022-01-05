Так русские не унижали Канаду у нее дома с советских времен. Но исторический матч чуть не кончился катастрофой

Ровно десять лет назад на МЧМ в Калгари сборная России удержала победу в фантастическом по сюжету полуфинале против канадцев.

МЧМ-2012. 1/2 финала

Канада — Россия — 5:6 (0:2, 1:3, 4:1)

Голы: Кузнецов — 4 (Якупов), 7:26 (0:1). Нестеров — 2 (Желдаков), 13:50 (0:2 — бол.). Коннолли — 5 (Ф. Хэмилтон, Юбердо), 22:37 (1:2). Кузнецов — 5 (Хохлачев, Якупов), 24:24 (1:3). Кузнецов — 6 (Якупов, Сергеев), 28:48 (1:4). Хохлачев — 4 (Кузнецов, Якупов), 30:30 (1:5 — бол.). Кучеров — 2 (Григоренко, Земченко), 47:54 (1:6). Д. Хэмилтон — 2 (Шайфли, Строум), 49:20 (2:6 — бол.). Шварц — 2 (Галлахер), 49:43 (3:6). Галлахер — 3 (Д. Хэмилтон), 51:59 (4:6). Гормли — 3 (Галлахер), 54:17 (5:6 — бол.).

Вратари: Уэджвуд (Висентин, 28:48 — 58:47, 59:35 — 59:44) — Василевский (Макаров, 54:17).

Штраф: 55 — 16.

Броски: 56 (13+22+21) — 24 (8+10+6).

Судьи: Крофт (США), Ренн (Финляндия).

3 января. Калгари. Scotiabank Saddledome. 19 289 зрителей.

От чистого восторга до канадского камбэка

Оценить в полной мере значимость и драматизм спортивного события можно только спустя время, когда схлынут эмоции и увиденную собственными глазами картинку можно сравнить с чем-то другим. Матчи против канадцев на молодежном уровне — почти всегда готовый сценарий для остросюжетного фильма. Однако такого перепада настроения — от чистого восторга до почти полной катастрофы — в жизни я больше не встречал. Только в Калгари в январе 2012-го.

Ближе к середине третьего периода будущая суперзвезда «Тампы» Никита Кучеров после очередной классной контратаки сделал счет 6:1 в пользу сборной России. Цифры на видеокубе воспринимались как фантастика. Такого быть не может! Канаду у себя дома в последний раз унижали еще в советские времена, причем взрослые мужики, а не зеленая молодежь.

Еще в первой половине матча наша команда, великолепно действуя вторым номером, раз за разом наказывала бездумно летевшего вперед соперника. Евгений Кузнецов доминировал почти в каждой своей смене и сделал хет-трик. Хозяева, пропустив четыре шайбы, поменяли вратаря — вместо Скотта Уэджвуда, который получил повреждение после столкновения с Александром Хохлачевым, выпустили антигероя Баффало-2011 Марка Висентина. Главный тренер, опытнейший Дон Хэй крутил состав троек словно искусный шулер. Все было впустую.

С арены «Скоушабэнк-Сэддлдоум» после шайбы Кучерова стали потихоньку уходить местные болельщики, не подозревавшие, что пропустят много интересного. Дальше начались чудеса наяву. Сборная Канады отыграла четыре шайбы за считаные минуты и едва не перевернула ситуацию с ног на голову.

Будь на льду золотая молодежка образца Баффало-2011, не сомневаюсь, что россияне спокойно довели встречу до победы, даже если бы весь тренерский штаб ушел досматривать матч в раздевалку. Возможно, на состоянии хоккеистов сказался тяжелый четвертьфинал против сборной Чехии, выигранный только в овертайме с огромным напряжением сил. Канадцы заняли первое место в группе и вышли в полуфинал напрямую, имея на один матч меньше и на один день отдыха больше по сравнению с командой Валерия Брагина.

Домашнее судейство

Гости в третьем периоде слегка поплыли. В заметной степени из-за сомнительных действий судейской бригады в составе американца Иэна Крофта и финна Юри Ренна. Последний на тот момент обслуживал матчи КХЛ. И оценка качества арбитража — не пристрастный взгляд автора этих строк, который всем сердцем тогда переживал за парней в свитерах с двуглавым орлом на груди.

Специально привожу для полноты картины фрагмент из своего интервью с американским тренером Барри Смитом, который на тот момент работал директором по развитию игроков в «Чикаго». «В третьем периоде Канада действовала блестяще, но ваша команда выстояла и заслужила победу, — отметил специалист после окончания встречи. — Особенно с учетом того, как работали арбитры. Достаточно вспомнить, как они проигнорировали фол на Кузнецове, который убегал один на один. Это буллит, ну, или как минимум две минуты. Но судьи не дали за очевидное нарушение ничего! Возвращаясь к игре, подчеркну, что победу Россия удержала, и этот факт я считаю проявлением характера».

Помимо вопиюще проигнорированного нарушения на Кузнецове арбитры ранее совершенно не отреагировали на эпизод, в котором канадский нападающий Бретт Коннолли хамским ударом кулака в грудь сбил с ног Даниила Апалькова. И это не говоря уже о более мелких приемах сомнительного характера.

Менее чем за шесть минут до конца третьего периода защитник Брэндон Гормли, который в ближайшее время дебютирует в ярославском «Локомотиве», сократил отставание в счете до минимума. Сказать, что арена превратилась в раскаленный ад для российской команды, было бы лишь небольшим преувеличением. Местные болельщики вели себя так, словно были готовы сожрать каждого из гостей живьем.

Решающая замена

И тут Брагин сделал нетривиальный ход, заменив Василевского, который не был виноват в пропущенных шайбах. Под дикий свист на площадку вышел Андрей Макаров, выступавший в Западной лиге за «Саскатун» и прекрасно знакомый с местными условиями. Поверить в тот момент, что его выход изменит все, было тяжело. Сборная России одной ногой уже зависла над пропастью.

«А что Макар? Он же раздолбай, — говорил как-то Брагин, когда мы обсуждали вратарскую бригаду молодежки до начала турнира. В этой характеристике Макарова не было недооценки или насмешки. Наоборот, иногда это полезное качество, которое не дает лишний раз рефлексировать и пропускать каждую ошибку через себя.

Со стороны уроженец Казани казался немного несерьезным на фоне сосредоточенных конкурентов Василевского и Сергея Костенко. Даже на тренировках он любил подурачиться, отрабатывая владение клюшкой и с лета, словно в бейсболе, попадал по наброшенной в его сторону шайбе. Однако именно такой человек, обладающий непробиваемой нервной системой, оказался спасителем отечества в важнейший момент.

Для меня Макаров, который сейчас выступает в украинском «Донбассе», — один из героев двух молодежных чемпионатов мира. Через год на турнире в Уфе он снова поможет обыграть канадцев, но уже в матче за третье место. Воспитанный, улыбчивый, обаятельный и всегда готовый ответить на любые вопросы человек. Слежу за ним до сих пор и рад, что он занимается любимым делом, а рядом с ним находятся его замечательные супруга-красавица Екатерина и маленькая дочь Ева.

В полуфинале Макарова заживо бросили в пылающую лаву, но он выбрался оттуда невредимым. Других вариантов что-то изменить у тренерского штаба уже не оставалось. Таймаут был израсходован, перестановки в звеньях не работали. Брагин тонко прочувствовал ситуацию. Позднее тренер жалел лишь о том, что не решился рискнуть раньше. «Раздолбай» вошел в игру полностью спокойным.

Посреди бушующего канадского океана и едва державших товарищей именно вратарь оставался островком ледяного спокойствия. На командном ужине, проходившем под хайлайты полуфинала, при счете 6:1 несколько человек попросили выключить телевизор. Переживать заново неприятные минуты никому не хотелось.

«А как же я? — с улыбкой возразил Макаров. — Сейчас выйду и зарешаю». В зале все резко повеселели. «Макара надо уважить», — сказал, кажется, капитан команды Кузнецов. И ведь уважили. Было за что — канадцы на МЧМ впервые с 2001 года не смогли добраться до золотого матча. Жаль только, у молодежки совершенно не осталось эмоций на финал против сборной Швеции. Макаров и в той игре стоял на голове, отразив 56 бросков, но в овертайме единственную шайбу в матче забросил Мика Зибанежад.