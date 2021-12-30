ИИХФ отменила турнир из-за вспышки ковида и лишила болельщиков новогоднего праздника.

ИИХФ приняла единственное верное решение в сложившейся ситуации и отменила МЧМ-2022. Турнир завершился в разгар группового этапа. Нового чемпиона мир не узнает до следующего года. Болельщиков лишили новогоднего праздника хоккея — и многие вопросы о решающей части МЧМ остались без ответов.

Подходит ли Сергей Зубов для молодежной сборной?

Назначение Сергея Зубова главным тренером российской молодежки незадолго до турнира воспринималось скептически. Специалист никогда не работал с юниорами, а его принципы далеки от тех, которые приносили бы результат с нынешним составом. За три матча нашей команды под руководством Зубова до конца не понял, в какой хоккей мы пытались играть. За счет чего россияне планировали побеждать тех же словаков и американцев? Нет поставленного входа в зону, креатив в атаке исходил только от звена Хуснутдинова. Даже матч с аутсайдером Швейцарией не добавил оптимизма относительно будущего сборной на МЧМ.

Мы не узнали, эффективны ли методы Сергея Александровича на молодежном уровне. Возможно, его штаб предусмотрел план по преображению, и тыква перед важными матчами превратилась бы в мощный вездеход. Правда, позитивных тенденций и изменений от игры к игре я не заметил. В ближайшее время узнаем, останется ли Зубов в молодежке на следующий год. Логично было бы дать тренеру второй шанс. Тем более через год он уже будет знаком с большой частью хоккеистов, которых он изучил за время сбора в Новогорске и проживания в «славном» Ред-Дире.

Кто круче — Мичков или Бедард?

За три матча сборной Матвей Мичков очаровал любителей хоккея по обе стороны океана. Забивал в каждой игре, бился с колоссальной самоотдачей и тащил команду за собой. Соперники старались действовать против русского вундеркинда максимально плотно, выводили из себя тычками и провокациями. Только им это не особо помогало. Нападающий отличился и с канадцами, и со шведами, и со швейцарцам.

Не отставал от Матвея его конкурент по драфту-2023 Коннор Бедард. С австрийцами канадский форвард оформил самый молодой покер в истории МЧМ. Правда, против более системных и обученных чехов преемник Коннора Макдэвида отметился только ассистом. В контрольном матче с Россией у Мичкова и Бедарда ничья — по одной шайбе. Не сомневаюсь, что выяснение отношений продолжится на следующем МЧМ. Перед драфтом у скаутов остается время, чтобы оценить каждого по достоинству. Их противостоянию не избежать сравнений с дуэлью двух легенд уходящего поколения — Александра Овечкина и Сидни Кросби.

Крутой ли вратарь Аскаров?

Из-за отмены турнира особенно жаль Ярослава Аскарова. Третий МЧМ для голкипера завершился неудачнее двух предыдущих. В Чехии-2020 вратарь провалился, когда на него сделали ставку в юном возрасте. На следующий год он не выручил в важных матчах и стал героем мемов за частые потери клюшки. Казалось бы, куда уж хуже? Ковид и абсурдные требования организаторов подсказали ответ на этот вопрос.

Перед началом МЧМ объяснил в большом тексте, почему турнир в Канаде — важный этап для дальнейшей карьеры Ярослава. Аскаров мог заткнуть всех скептиков, которые считали его переоцененным вратарем. Матчи с канадцами и шведами оставили сомнения по будущему вратаря СКА на турнире. Голкипер не спас команду, но и не совершил диких ляпов. Скорее всего, Ярослав сыграл бы против Словакии и вошел бы в плей-офф первым номером, но об этом сейчас остается только гадать. Любопытно, как теперь Аскаров будет развиваться в клубе. Оставят ли его в Высшей лиге или дадут шанс в КХЛ?

Реально ли остановить канадцев?

Канадцы без проблем справились со всеми соперниками. Уничтожили россиян за первый период, оформили крутой камбэк с чехами и устроили порку австрийцам, отгрузив им 11 шайб. «Кленовые» — команда без слабых мест. Монструозное нападение, сбалансированная и мобильная оборона, стабильный основной вратарь — Дилан Гаранд. На предварительном этапе оказать им достойное сопротивление могли только финны — но этого матча мы уже не увидим.

Первое место в группе не гарантировало бы канадцам легкой жизни в четвертьфинале. Та же словацкая сборная с россыпью юных талантов — совсем не подарок. Тем более плей-офф не учитывает прошлые заслуги. Побеждать необходимо здесь и сейчас. История МЧМ помнит случаи, когда фавориты неожиданно проваливались в играх на вылет. Впрочем, сомневаюсь, что «Кленовые» повторили бы их участь. Перед своими болельщиками они входят сверхмотивированными на каждый матч.

Кто стал бы чемпионом?

Перед стартом МЧМ я предсказывал золото канадцев. Если бы турнир продолжился с соблюдением спортивных принципов, не отказался бы от слов и сейчас. На фоне конкурентов команда Дэйва Кэмерона — единственная, кто не испытал проблем за три матча. Но в итоге всех победил коронавирус. Турнир, который в разные годы открывал миру множество новых талантов, сорвался из-за недальновидности организаторов. Они отказались от полноценного «пузыря», как это было на прошлом МЧМ, а выбранные полумеры не помогли справиться с ковидом и только превратили новогодний праздник в фарс.