Защитник молодежной сборной Замула: «Канадцы нас боялись. Такое впечатление, что это были не канадцы»

Защитник молодежной сборной России Егор Замула прокомментировал победу во втором матче группового этапа МЧМ над Канадой (6:0)

— Канадцы боялись идти в единоборства, боялись нас, — заявил Замула. — В паре моментов я хотел сделать силовой прием, а канадец просто уезжал меняться. Я кричал вслед: «Ты что что, боишься, давай, играй!» Такое впечатление, что это были не канадцы. Мы давили, наращивали темп, а Лафренье поедет домой с Лауко!

— Прокомментируйте момент с травмой Лафренье?

— Я защищал своего вратаря и не видел его толком. Он худой, упал, на что он там отлетел, я не видел. Мы хорошо защитили Амира, остальное — его проблемы.

— Канадцы пытались провоцировать?

— Да, пару раз было. Пускай бьют, результат на табло. Пусть плохо спят ночью, думают о своей игре.

— Лидеры команд выбывают в матчах с вами. Кого у американцев будете вырубать?

— Посмотрим (улыбается). Мы никого специально не ломаем. Просто у нас жесткая оборона.

— Гордитесь историческим достижением?

— Обыграли хорошую команду. Да, гордимся. Дальше Америка, Германия, которая тоже очень хорошая. Будем наращивать обороты. Выиграли, порадовались, сейчас главное — правильно восстановиться.

— Тай Смит тоже, как и вы, выступает в Западной лиге и сказал, что вы — опасны. Это правда?

— Ему виднее. Для меня он не опасен. Он — лидер своего клуба, хорошо катается. Но сегодня я не заметил, чтобы кто-то из них был опасен. В нападении сегодня не было проблем, а защитники сожрали их нападающих.

— С чехами, получается, был не ваш день.

— В том матче мы сами виноваты. У нас было много адреналина, допускали ненужные удаления. После этого мы поговорили и поняли, что отступать некуда. Нам без разницы, Канада, США. (Игорь Еронко)