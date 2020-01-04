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Замула, Воронков и Денисенко — лучшие игроки сборной России на МЧМ-2020

19:57
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В полуфинале МЧМ-2020 сборная России в овертайме одолела команду Швеции со счетом 5:4. По традиции, после завершения матчей этой стадии определюятся лучшие игроки сборных на турнире.

В составе россиян ими стали защитник Егор Замула, нападающий Дмитрий Воронков и капитан команды Григорий Денисенко.

На этом турнире Замула провел шесть матчей и набрал 4 (2+2) очка.

Денисенко записал на свой счет 6 (2+4) баллов в шести встречах. На счету Воронкова 7 (3+4) очков в шести играх.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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