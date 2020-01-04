В полуфинале МЧМ-2020 сборная России в овертайме одолела команду Швеции со счетом 5:4. По традиции, после завершения матчей этой стадии определюятся лучшие игроки сборных на турнире.

В составе россиян ими стали защитник Егор Замула, нападающий Дмитрий Воронков и капитан команды Григорий Денисенко.

На этом турнире Замула провел шесть матчей и набрал 4 (2+2) очка.

Денисенко записал на свой счет 6 (2+4) баллов в шести встречах. На счету Воронкова 7 (3+4) очков в шести играх.