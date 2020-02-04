Вратарь молодежной сборной России Ярослав Аскаров считает, что молодежный чемпионат мира был удачным для него и для команды.

— Давайте скажем честно: молодежный чемпионат мира в Остраве был не самым лучшим вашим турниром.

— Мы стали вторыми. Можно ли сказать, что «серебро» — плохой результат?

— Мы хотели первое место.

— И мы хотели. Наверное, вопрос можно поставить иначе. Мог ли я сыграть лучше в том же матче с чехами? Да, можно было лучше. Но, в целом, турнир был удачным. Но для себя я оставил позади то, что было в Чехии. Начались игры, меня снова позвали в сборную, впереди турниры, юниорский чемпионат мира. Не нужно вспоминать Остраву постоянно. Месяц прошел. (Алесей Шевченко).

Полностью интервью Ярослава Аскарова — здесь.