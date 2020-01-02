Вячеслав Быков: «Тренерский штаб проделал хорошую подготовительную психологическую работу»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил игру команды в четвертьфинале молодежного чемпионата мира против Швейцарии (3:1).

— Хоккей — это такой вид спорта, где может произойти все в любую секунду, матч может перевернуться в любой момент в любую сторону. Все зависит от того, как соперники играют, но мне понравился хороший настрой ребят, — цитирует Быкова ТАСС. — Думаю, тренерский штаб во главе с Валерием Брагиным проделал хорошую подготовительную психологическую работу в плане настроя.

Не секрет, что швейцарцы — это не канадцы и американцы, но недооценка соперника может стоить очень дорого. Здесь же я увидел, что ребята были хорошо настроены. Но надо сказать, что и швейцарцы играли достаточно хорошо, очень компактно, уверенно.

Всегда один из самых сложных матчей — это четвертьфинал, когда ты либо продолжаешь играть в плей-офф, либо уезжаешь домой. Наши ребята прошли этот этап достойно, и какая бы команда ни вышла против них в полуфинале, они будут уже биться именно за выход в финал. А это уже хороший настрой, эмоциональный и позитивный задел. В плей-офф слабых команд уже не будет, думаю у наших ребят есть все шансы, чтобы играть в финале.