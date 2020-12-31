Вайсфельд о победе над Швецией: «Было много моментов, агрессивно играли, много времени провели в атаке»

Известный хоккейный функционер, комментатор Леонид Вайсфельд поделился своими впечатлениями о матче сборной России на молодежном чемпионате мира против шведов (4:3 ОТ).

— Прежде всего, надо поздравить наших ребят с победой. Молодцы, выиграли у шведов, проявили характер. И это очень хорошо. Нужно отметить, что было достаточно много моментов, агрессивно играли. Как и обещал Игорь Ларионов много времени провели в атаке. Два момента, которые не понравились — это большое количество удалений (8 минут) во втором периоде и то, что нам не удалось сыграть по счету, все-таки мы три раза вели и трижды шведы сравнивали счет. В остальном — молодцы. Ждем четвертьфинала.

Россия с 8 очками занимает первое место в группе B и не опустится ниже второго места. Швеция с 7 очками — на второй строчке.

Российская сборная гарантировала себе выход в четвертьфинал, где ее соперником станет Германия или Словакия.