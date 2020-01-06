Василий Подколзин: «Везение было на стороне Канады, но при 3:1 надо было лучше играть»

Нападающий сборной России и СКА Василий Подколзин подвел итоги финала МЧМ-2020 с Канадой (3:4).

— Сложно описать эту игру, по накалу было тоже самое, что и в первой, — сказал Подколзин. — Сами допустили ошибки, за что и поплатились.

— Слишком рано поверили в победу?

— Не то чтобы рано. Опять пропустили неудачные голы может неправильно сыграли где-то. Везение было на их стороне. Конечно, при 3:1 надо было лучше играть. Канадцы — молодцы, поздравляю из с победой.

— Как сейчас перестроиться и порадоваться серебряной медали?

— Сейчас радоваться особо нечему. Тут все максималисты, и никто не будет рад второму месту. Конечно, для семьи — это здорово, но любой спортсмен должен от себя требовать максимального результата. Жалко, что проиграли. Очень хорошие пацаны собрались. Мы как команда правда играли в хоккей, а не мучались. (Михаил Зислис)