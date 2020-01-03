Василий Подколзин: «Прекрасно помню, как шведы обыгрывали меня на Глинке и ЮЧМ»

Нападающий молодежной сборной России Василий Подколзин поделился ожиданиями от встречи с командой Швеции в полуфинале молодежного чемпионата мира.

— Как хорошо вам известны шведы?

— Я играл против шведов и по юниорам, и в молодежке. В августе в Перми с ними играл. Хорошая быстрая обученная команда, которая хорошо играет в большинстве. Много сильных игроков. Завтра будет интересно.

— Шведы в группе и в плей-офф — как будто две разные команды. Почему?

— Я, наверное, не так хорошо за ними следил. Но они достаточно ровно идут по турниру. И то, что мы вчера видели с Чехией — очень зрелая, очень умелая игра была с их стороны.

— У шведов два ваших старых знакомых — Раймонд и Хольц. Хотите им что-то доказать?

— А что мне им доказывать?

— Они обыграли вас и в полуфинале Мемориала Глинки, и в финале юниорского чемпионата мира.

— Я прекрасно помню. Тем интереснее будет. Раймонд выделяется у шведов. Прилично руками рисовал. Но, думаю, мы найдем пути.

— Вы отключаетесь от внешнего мира перед двумя важнейшими матчами?

— Я даже в соцсетях сейчас особо не сижу. Максимально абстрагировался от этого. Потому что всю жизнь жалеть потом не хочется. Не хочется думать потом, что ты сделал что-то не так, что мог по-другому. Поэтому посвящаю максимальное время восстановлению и хоккею — моему любимому делу. Чемпионат мира — это лучшее время в жизни. И сейчас все своей лучшей жизнью живут.

— А чем оно лучшее?

— Тем, что вы в команде, что вы друг за друга. Все это чувствуется. Коллектив такой хороший собрался, турнир классный. И мало кто в нас верит, а мы друг в друга верим. И это придает сил. Потому и сильно запоминается.

— Шведы очень уверены в себе. Вчера говорили, что сборная России должна их бояться.

— Я шведов не боюсь. Зачем бояться? Сказали и сказали. Мы уверены в себе, в своих силах, в друг друге. Завтра увидим, кто был прав.

— У шведов юношеские, юниорские и молодежные сборные играют по одной системе. Что нужно сделать, чтобы они поплыли?

— Начать так, как мы играли с Канадой и Германией. Начать играть в активный хоккей. И никого, грубо говоря, не жалеть. Играть с шайбой прежде всего. И нужен быстрый хоккей. За счет командной скорости их надо переигрывать.

— Вы тренировали буллиты. Насколько они вероятны, по-вашему?

— Валерий Брагин говорит, чтобы мы посерьезнее отнеслись к сопернику. А буллиты — важный элемент, который может решить исход игры. Поэтому мы к нему ответственно подошли. (Игорь Еронко)