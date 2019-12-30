Валерий Брагин: «Не считаю, что американцы были лучше в тактике»
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Главный тренер молодежной сборной России? Валерий Брагин подвели итоги матча МЧМ с США (1:3).
— Мы ожидали, что будет тяжелейший матч. К сожалению, американцы забили первыми.
— Не считаете, что американцы были лучше в тактике?
— Не считаю. Они уделили большое внимание обороне, решили не давать нам шансы в контратаках.
— Что у нас с большинством?
— Работаем. В завершении, в последнем пасе не хватает. Где-то должно быть хладнокровие, а не спешка.
— Не хотите что-то поменять в большинстве?
— Сейчас думаем. (Павел Климовицкий)
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