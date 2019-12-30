Валерий Брагин: «Не считаю, что американцы были лучше в тактике»

Главный тренер молодежной сборной России? Валерий Брагин подвели итоги матча МЧМ с США (1:3).

— Мы ожидали, что будет тяжелейший матч. К сожалению, американцы забили первыми.

— Не считаете, что американцы были лучше в тактике?

— Не считаю. Они уделили большое внимание обороне, решили не давать нам шансы в контратаках.

— Что у нас с большинством?

— Работаем. В завершении, в последнем пасе не хватает. Где-то должно быть хладнокровие, а не спешка.

— Не хотите что-то поменять в большинстве?

— Сейчас думаем. (Павел Климовицкий)