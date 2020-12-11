Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о задаче сборной России на молодежный чемпионат мира.

— Задача одна — золотые медали. Мы много говорили о дисциплине и выполнении задания, разобрали все нюансы. Надо уважать соперников, в каком состоянии бы они ни были. Всегда нацеливаем ребят только на победу, — сказал Третьяк.

Молодежный чемпионат мира будет проходить в Канаде с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года. Соперниками сборной России на групповом турнире будут шведы, американцы, австрийцы и чехи.

(Артур Хайруллин)