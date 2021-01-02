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Третьяк — о победе над Германией: «Играли в академичный хоккей»

2 января 2021, 23:34
2 января. Эдмонтон. Россия — Германия — 2:1. Фото ФХР.
2 января. Эдмонтон. Россия — Германия — 2:1. Фото ФХР.
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что сборная России в четвертьфинале молодежного чемпионата мира показала академичный хоккей в матче с Германией (2:1).

«Играли в академичный хоккей. Как мне кажется, не было особой агрессии, думали, что обязательно выиграем, — сказал Третьяк ТАСС. — Ребята играли уверенно, но надо воплощать свое преимущество, нельзя доводить все до разницы в одну шайбу. На чемпионате мира на этой стадии слабых соперников нет, немцы это доказали.

С такой командой надо в первом периоде забивать и решать исход матча, нельзя на третий период откладывать. Счет 2:0 — шаткий результат, надо было сразу решать».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10400199

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