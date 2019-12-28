Тренер сборной Канады Митч Лав поделился ожиданиями от встречи со сборной России в рамках молодежного чемпионата мира. Сегодня в 21.00 (мск) команды встретятся в матче группового турнира МЧМ-2020.

— Будет большой матч. Россия выйдет на него после поражения от чехов, они будут голодны до победы. И мы должны сыграть сильнее, чтобы достичь положительного результата против отличной команды. Хорошо управляемой тренерами команды, располагающей сильными хоккеистами. Мы должны подойти к встрече в полной готовности.

— Кого вы считаете самыми опасными в составе России?

— Я бы назвал Подколзина. Он универсальный хоккеист, полезный на всей длине площадки. Он определенно — угроза. Оба вратаря очень хороши. Не знаю, кто из них сегодня выйдет в старте, все гадают. Морозов впечатляет, Замула здорово выглядит. Но в целом все звенья с первого по четвертое представляют собой угрозу.

— Насколько важен этот матч для вашей страны?

— Наше противостояние — историческое. Очередной волнующий матч для болельщиков наших стран. И для хоккеистов наших стран. Мы в предвкушении начала встречи.

— Будет ли Канада играть в такое же агрессивное давление против России, как против США?

— Думаю, что да. Это наш фирменный стиль. Мы ведь хотим начать, как должны. Поэтому будем отправлять шайбу туда, где за нее можно будет побороться, а затем быстро ее разыгрывать. Уверен, Россия тоже будет играть в излюбленном стиле. (Игорь Еронко)