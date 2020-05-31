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Тренер, который зажигает звезды. Валерию Брагину — 64

19:53
Валерий Брагин. Фото photo.khl.ru, photo.khl.ru
Валерий Брагин. Фото photo.khl.ru, photo.khl.ru
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Сегодня день рождения празднует главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин. Знаменитому специалисту исполняется 64 года.

Брагин руководит молодежной сборной России с 2010 года (с двухлетним перерывом). Под его руководством российская молодежка выиграла молодежный ЧМ-2011, четырежды занимала второе место и дважды — третье.

У Брагина в молодежке играло большое количество будущих звезд первой сборной и НХЛ.

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